Policija istražuje bizarnu krađu u Dalmaciji: S gradilišta nestali kabeli i knauf kutije

Na području Šibensko-kninske županije u protekla 24 sata zabilježena je jedna teška krađa, izvijestila je policija.

Prema policijskom izvješću, nepoznati počinitelj u razdoblju od 27. veljače do 1. ožujka u Pirovcu je provalio na kuću u izgradnji u vlasništvu 51-godišnjaka. Tom prilikom otuđeno je više metara različitih kabela te više komada knauf kutija.

Materijalna šteta procijenjena je na oko 1.500 eura.

Policija provodi izvide kako bi utvrdila identitet počinitelja, a protiv zasad nepoznate osobe bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.