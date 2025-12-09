Policija istražuje 40-godišnjaka koji je remetio javni red gazivši po ružama femicida

Zagrebačka policija započela je kriminalističko istraživanje na temelju saznanja o tada nepoznatom muškarcu koji je u subotu 6. prosinca na Trgu Bana Josipa Jelačića nakon održanog javnog okupljanja gazio po ružama, a koje su postavljene kao simbol žrtava femicida u posljednje tri godine.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se radi o 40-godišnjaku koji je svojim naročito drskim ponašanjem remetio javni red i mir i izazvao uznemirenje javnosti te će se protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenja prekršaja iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.