Ogradili se od incidenta: Osoba koja je gazila ruže nije član našeg bratstva

Kao što smo ranije javili, u subotu je na Trgu bana Jelačića snimljen muškarac kako gazi ruže koje je postavila umjetnica Arijana Lekić Fridrih u sklopu 'Tihe mise', a koje su simbolizirale 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. To je učinio namjerno, nakon što je izašao iz grupe molitelja, te se nakon toga vratio među ostale koji su kao i svake subotu u mjesecu, molili na Trgu.

Sada se na Facebooku oglasilo i bratstvo 'Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina', koje organizira okupljanje. Od ovog slučaja su se ogradili.

'Povodom jučerašnjeg incidenta vezanog uz gaženje ruža nakon performansa gospođe Fridrih, želimo jasno i nedvosmisleno iznijeti nekoliko činjenica. Bratstvo "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina" već tri godine dosljedno i javno naglašava u svakom pozivu na molitvu da se ograđuje od svakog pojedinca koji narušava javni red i mir, bez obzira na okolnosti ili motive. Naš rad uvijek je bio i ostaje utemeljen na molitvi, mirnom svjedočenju i poštivanju svih građana, bez obzira na njihove stavove', napisali su i dodali kako muškarac koji je gazio ruže nije član njihovog bratstva, te da ga dosad nisu viđali na javnim molitvama.

'Incident se dogodio nakon završetka javne molitve, u trenutku kada naši članovi više nisu aktivno sudjelovali u događanju, a snimka je očito nastala tako da je netko ciljano usmjerio kameru prema dotičnoj osobi; ne znamo motive takvog postupka, ali možemo potvrditi da prikazano ponašanje nije povezano s nama niti ga možemo preuzeti na sebe.', pišu. Uz to su i osudili ovaj čin. 'Bratstvo "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina" osuđuje svako iživljavanje, provokaciju ili omalovažavanje prema bilo kojem sudioniku javnih okupljanja - bilo da je riječ o prosvjednicima, umjetnicima ili promatračima. Iako se u nizu pitanja ne slažemo s organizatorima jučerašnjeg performansa, čvrsto stojimo pri stavu da se dostojanstvo drugih nikada ne smije gaziti, bilo riječju ili djelom', napisali su i zamolili da ih se s ovim događajem više ne povezuje, piše Večernji list.