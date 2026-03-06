Policija i carina na graničnom prijelazu pronašli i oduzeli zanimljiv uređaj. Znate li što je ovo?

Na granični prijelaz pristiglo je vozilo čeških registarskih oznaka kojim je upravljao 54-godišnji državljanin Kosova, a u vozilu je bio sam. Tijekom kontrole koju su proveli policijski službenici Postaje granične policije Gruda u suradnji s carinskim službenicima pronađen je uređaj za elektroničko ometanje daljinskog zaključavanja vozila, zajedno s pripadajućim antenama i punjačem.

Riječ je o uređaju koji ometa signal zaključavanja automobila, što počiniteljima omogućuje lakšu provalu u vozilo i krađu novca ili drugih vrijednosti.

Pronađeni predmeti su uz potvrdu oduzeti, a 54-godišnjak je uhićen i priveden u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da je počinio kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja, prodaje ili davanja na uporabu sredstava za zlouporabu bezgotovinskih instrumenata plaćanja.

Policija građanima ujedno savjetuje oprez te upozorava na mogućnost elektroničkog ometanja signala za zaključavanje vozila, poznatog kao „signal jamming“ ili „relay attack“.

Kako bi se zaštitili, vozačima se preporučuje da nakon zaključavanja daljinskim upravljačem uvijek fizički provjere jesu li vrata automobila zaista zaključana. Ključeve je također preporučljivo držati u metalnoj kutiji ili posebnoj zaštitnoj torbici koja blokira radio signal.

Stručnjaci savjetuju i razmatranje isključivanja funkcije pasivnog otključavanja ako je vozilo ima, korištenje aplikacija za praćenje vozila te ugradnju dodatnih sigurnosnih sustava poput GPS uređaja ili alarmnih senzora.

Vozačima se preporučuje i parkiranje na sigurnim i dobro osvijetljenim mjestima te praćenje novih sigurnosnih prijetnji i tehnologija koje mogu pomoći u zaštiti vozila.