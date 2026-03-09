Policija ga uhvatila za volanom unatoč zabrani: Sud ga poslao u zatvor na 14 dana

Policija je sudu predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana te zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole u trajanju od šest mjeseci.

Sud je 39-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, nakon čega je predan u zatvor.