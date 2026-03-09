Policija ga uhvatila za volanom unatoč zabrani: Sud ga poslao u zatvor na 14 dana

U subotu, 6. ožujka 2026. godine oko 14 sati u Vukovarskoj ulici u Makarskoj policijski službenici zaustavili su moped kojim je upravljao 39-godišnji muškarac.Kontrolom je utvrđeno da upravlja vozilom unatoč ranije izrečenoj zaštitnoj mjeri zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole. Budući da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja, muškarac je uhićen te je uz optužni prijedlog priveden na sud.
Policija je sudu predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana te zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole u trajanju od šest mjeseci.
Sud je 39-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, nakon čega je predan u zatvor.
