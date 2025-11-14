Policija dronom snimila vozačicu u prekršaju: Uhićena je

Na trgu bana Josipa Jelačića u Varaždinu policija je jučer oko 11.30 nadzirala promet bespilotnom letjelicom u sklopu lokalne akcije "Pješaci“. Tom je prilikom dron zabilježio vozilo koje nije propustilo pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu, iako je pješak već zakoračio na cestu.

Ranije joj oduzeta vozačka

Nedugo nakon prekršaja policija je vozilo zaustavila u Ulici Vladimira Nazora te utvrdila da njime upravlja 43-godišnjakinja. Provjerom je ustanovljeno da vozi iako joj je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog ukupno 12 negativnih prekršajnih bodova u protekle dvije godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

S obzirom na to da je riječ o višestrukoj počiniteljici prometnih prekršaja, žena je uhićena, privedena u policijsku postaju i smještena u posebnu prostoriju za zadržavanje do dovođenja sucu nadležnog suda. Policija joj je privremeno oduzela i vozilo kojim je upravljala.

Istoga dana dovedena je sutkinji Općinskog suda u Varaždinu, koja ju je nakon saslušanja pustila na slobodu. Za počinjene prekršaje optužnim prijedlogom predložene su joj sankcije: 60 dana zatvora, novčana kazna od 5.360 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 24 mjeseca, piše Index.