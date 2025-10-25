Policija došla zbog buke, ali nitko nije očekivao da će ovo zateći u stanu 88-godišnjakinje

Slovenska policija morala je reagirati na nesvakidašnju prijavu buke – nije bila riječ o glasnoj zabavi ili većem okupljanju ljudi, već o slabovidnoj 88-godišnjakinji koja je slušala audioknjige.

Policija je na njezina vrata pokucala u četvrtak u poslijepodnevnim satima nakon što je primila prijavu o ometanju javnog reda i mira zbog buke ili glasne glazbe koja je, kako se navodi, smetala građanima koji su se odmarali. Izdali su joj platni nalog od 104 eura, a prema riječima njezina sina, riječ je o trećoj prijavi. Tvrdi da je policija izdala kaznu bez ikakvog mjerenja razine buke.

Staričin sin oglasio se na Facebooku i pojasnio da je njegova majka gotovo slijepa, a audioknjige nabavlja iz knjižnice za slijepe i slabovidne u Ljubljani, prenosi Dnevnik.hr.

Policija je objasnila da su postupili prema članku 8. Zakona o zaštiti javnog reda i mira, kojim je propisano da se svatko tko remeti mir i tišinu ljudi bukom ili glazbom između 22 i 6 sati ujutro, osim ako nije riječ o hitnoj intervenciji ili operaciji održavanja, podliježe novčanoj kazni od 83,46 do 208,65 eura.

Prema drugom stavku ovog članka, svatko tko remeti mir ili odmor ljudi korištenjem televizijskog ili radioprijemnika, drugog akustičnog aparata ili uređaja, kao i glazbenog instrumenta, što nije rezultat dopuštene djelatnosti, kažnjava se prekršajem. U ovom drugom slučaju riječ je o izazivanju buke bez obzira na doba dana, a važno je da takva buka nekomu smeta u miru ili odmoru, rekao je predstavnik Policijske uprave Nova Gorica.