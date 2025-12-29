Policajka u Dalmaciji mortus pijana izazvala prometnu nesreću

Jutros, oko 4,30 sati, policijska službenica Policijske uprave šibensko-kninske, izvan službe, u osobnom vozilu riječkih registarskih oznaka, uz prisutnost alkohola u organizmu od 1,36 g/kg, izazvala je prometnu nesreću s materijalnom štetom.

Do nesreće je došlo na državnoj cesti D-8 u Šibeniku u blizini raskrižja s ulicom Ivana Meštrovića, kada je vozačica izgubila nadzor nad vozilom i prešla na suprotni kolnički trak gdje je prednjim lijevim dijelom vozila udarila u zaštitnu metalnu ogradu u vlasništvu Hrvatskih cesta.

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

Policijska službenica je smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola.

Zbog izazivanja prometne nesreće pod utjecajem alkohola, policijskoj službenici izdan je obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 872,27 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 2 mjeseca.

Protiv policijske službenice bit će pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti sukladno odredbama Zakona o policiji.