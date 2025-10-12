Policajci stigli u ZOO. Roditelji pozvali policiju i hitnu: 'Došli su uhititi kozu'

Šetali smo Zoološkim vrtom, a pored nas odjednom stigla policija. Svi su bili u šoku, pričali su da je policija stigla privesti kozu, ispričao je čitatelj 24 sata koji je snimio neobičnu intervenciju u zagrebačkom Zoološkom vrtu u subotu popodne.
Kako su potvrdili iz zagrebačke policije, policajci su stigli na intervenciju po dojavi da je životinja ozlijedila malo dijete. Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Dijete je, kako su rekli iz policije, povuklo kozu za rog te je ona nakon toga dijete ogrebala. Ogrebotina je, kako su nam potvrdili, bila malena.
- U pitanju su bili posjetitelji koji su stranci. Ne znamo točne okolnosti jer nismo vidjeti taj trenutak. To je ograđena nastamba u koju posjetitelji mogu ući na vlastitu odgovornost. Upozorenje stoji i na ulazu u nastambu. To su vidjeli i policajci. Bila je pozvana i hitna, od strane roditelja djeteta. Iz hitne su kazali kako nema razloga za postupanje. Srećom, ozljeda je bila malena. Kroz tu nastambu godišnje prođe jako puno ljudi, posebno djece. Nažalost, može doći i do ovakvog slučaja. Treba poštivati životinje koje hodaju oko nas, ne ih dirati ako one to ne žele. Ne možemo kontrolirati kako će one reagirati - kazao je ravnatelj Cizelj.
- Ne znam zašto su zvali policiju i hitnu. Vjerojatno su se prepali. Srećom, nikome se nije ništa dogodilo. Ovo je prvi put da sam čuo da je netko zvao policiju u Zoološki. Sve nas je jako zbunilo što se dogodilo - dodao je čitatelj.
Nesretna koza na kraju, srećom, nije završila iza rešetaka.