Policajac u Solinu uskočio u vatru i izvukao čovjeka. Božinović mu uručio prizanje

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović danas se tijekom posjeta Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj susreo se s policijskim službenikom Velimirom Cvitanovićem, čestitao mu na iskazanoj hrabrosti i požrtvovnosti tijekom akcije i uručio mu odluku o iznimnom promaknuću. Velimir Cvitanović iznimno je promaknut jer je 15. prosinca 2025.godine kada je vatrena stihija progutala kat obiteljske kuće u Solinu te zaprijetila životu jednog čovjeka i izazivajući strah kod susjeda, ušao u stan zahvaćen vatrom i iz njega je iznio muškarca kojem je spasio život.

„Iznimno promaknuće zaslužili ste svojom hrabrošću i odlučnošću kojom ste spasili unesrećenog čovjeka. U vrlo složenoj situaciji, izlažući opasnosti vlastiti život, iskazali ste se profesionalnošću i taktičnošću i nam tome Vam čestitam“ naveo je ministar Božinović.

Policijski službenik Velimir Cvitanović zahvalio je ministru Božinoviću i načelniku PU splitsko-dalmatinske Marku Srdareviću na prijedlogu da bude iznimno unaprijeđen. „Kolege iz mog tima i ja poduzeli smo sve kako bi spasili čovjeka. Zaštita života građana i očuvanje njihove sigurnosti je naša primarna zadaća i uvijek ćemo biti spremni dati svoj doprinos“ naveo je Velimir Cvitanović.

Susretnu su nazočili načelnik Mario Bencek, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i zamjenik načelnika Policije uprave splitsko-dalmatinske Siniša Mihanović.