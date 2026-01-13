Policajac iz Dalmacije zaludio Hrvatice: "Kazni me, majke ti"

Na Facebook stranici Policija Hrvatske prije nekoliko dana objavljena je naizgled rutinska fotografija – mladi policajac stoji pokraj službenog vozila uz kratku, ali važnu poruku: “Oprezno u prometu zbog moguće poledice.”

Iako je cilj objave bio upozoriti vozače na opasne uvjete na cestama, reakcije korisnika društvenih mreža krenule su u sasvim drugom smjeru.

U vrlo kratkom roku objava je prikupila više od 7.000 lajkova i oko 400 komentara, a među najaktivnijima su bile – Hrvatice.

Naime, ozbiljno upozorenje o prometnoj sigurnosti palo je u drugi plan, dok je pažnju javnosti u potpunosti preuzeo markantni policajac s fotografije. Komentari ispod objave ubrzo su se pretvorili u niz duhovitih, ali i prilično izravnih opaski na račun njegovog izgleda.

„A gdje ovaj gospodin zaustavlja? Da projurim na biciklu“, „Sad mi je čak i žao što ne vozim… hoće me ganjat ako pretrčim preko zebre??“,„Kazni me, majke ti!“, „Gdje operira ovaj gospodin, da se poskliznem“, „Di je ta poledica točno, pitam za prijateljice…“ – samo su neki od komentara koji su preplavili objavu.

Inače, kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, fotografija je snimljena u zaleđu Šibenika, točnije na području oko Drniša, a policajac s fotografije zaposlenik je Policijske uprave šibensko-kninske.

Iako je objava nenamjerno postala viralni hit, iz Policije ipak podsjećaju kako je osnovna poruka i dalje ista – oprez u prometu, osobito u zimskim uvjetima. Jer, bez obzira na to tko stoji pokraj službenog automobila, poledica ostaje jednako opasna.