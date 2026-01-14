Pola Trnbusa bez interneta gotovo dva mjeseca, evo zbog čega se to dogodilo

Pola Trnbusa ostalo je bez interneta prije gotovo dva mjeseca. I to ona polovica koja je prešla na optički internet.

"Nije to od jučer. Već više od mjesec i pol dana nam optički internet ne radi. Od 17.11. imamo problema, a optika je postavljena prije više od godinu dana. Ljudi su prijavljivali, slali smo mailove, zvali službu za korisnike, ali ništa se ne događa, sve šta smo dobili su - riječi isprike", kazao nam je predsjednik MO Trnbusi Petar Stanić prošli tjedan.

Poslali smo upit Hrvatskom telekomu. Otkrili su nam u čemu je problem.

"Zbog oštećenja telekomunikacijskog kabela došlo je do poteškoća u pružanju usluge za dio korisnika na navedenoj lokaciji te je kvar djelomično već saniran, a sutra tijekom dana očekujemo kako će usluga biti u potpunosti dostupna korisnicima. Razlog zbog kojeg je sanacija potrajala duže nego što je uobičajeno jest da se u podzemnoj infrastrukturi u nekoliko navrata vršila deratizacija zbog pojave velikog broja glodavaca, što je ujedno i razlog zbog kojeg je došlo do kvara budući da su pregrizli kabel na više mjesta.

Korisnicima koji su prijavili poteškoće mjesečna naknada bit će umanjena sukladno trajanju smetnje te im se iskreno ispričavamo radi nastale situacije i neugodnosti", stoji u odgovoru koji smo primili od Odjela za korporativne telekomunikacije Hrvatskog telekoma u utorak poslijepodne.