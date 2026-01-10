Pola mjesta bez interneta gotovo dva mjeseca, a spojeni su na optiku

"Optički internet vam daje pristup brzom internetu do 1 Gbit/s, televiziji u Ultra HD te fiksnoj telefoniji s izvrsnom kvalitetom glasa.

Svjetlosni impulsi putuju optičkim kabelom gotovo brzinom svjetlosti. Surfanje do 1000 MBit/s i više – lako je moguće s optičkim vlaknima.

S optičkim vlaknima oslanjate se na dugotrajnu tehnologiju s gotovo neograničenim prijenosnim kapacitetima - čak ni velike količine podataka poput 8K videa neće predstavljati problem.

Osim što optička vlakna troše manje energije od bakrenih, optička mreža Hrvatskog Telekoma u potpunosti koristi 100 % energije obnovljivih izvora - pobjeda za vaše iskustvo surfanja i gledanja, ali i za okoliš", tako piše o optičkom internetu na stranici Hrvatskog telekoma. Predivno, zar ne? Nikakvih problema s internetom više nikada nećete imati! To bi se iz ove gore reklame dalo naslutiti, ali do problema ipak može doći. Pitate se kako? Pa lijepo, kad vam optički internet - ne radi.

Mještani Trnbusa ostali su bez interneta. Ok, ne svi mještani, samo polovica. I to baš ona polovica mjesta koja se spojila na optički internet, Oni koji nisu na optici - nikakvih problema nemaju. Tako nam kažu mještani.

"Nije to od jučer. Već više od mjesec i pol dana nam optički internet ne radi. Od 17.11. imamo problema, a optika je postavljena prije više od godinu dana. Ljudi su prijavljivali, slali smo mailove, zvali službu za korisnike, ali ništa se ne događa, sve šta smo dobili su - riječi isprike", kaže nam predsjednik MO Trnbusi Petar Stanić.

Teško danas bilo tko može zamisliti život bez super brzog interneta.

"Problem je što nekima posao ovisi o internetu. Kad nazovem službu za korisnike, oni kažu da će poslati požurnicu. Ne krivim ljude koji se javljaju na telefon, oni samo rade svoj posao, ali jednostavno ne mogu vjerovati da se ništa događa. Pola sela nema internet i to baš ova polovica koja je na optici. Ostalima sve radi normalno", kaže nam Stanić.

Poslali smo upit Hrvatskom telekomu. Čim dobijemo odgovor, objavit ćemo ga.