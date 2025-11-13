Pola sata adrenalina u zraku: Europski lovci i F-35 u nevjerojatnim akrobacijama

Pola sata čistog savršenstva borbenih zrakoplova. Niski preleti, velika brzina, epski manevri, nevjerojatne formacije i još mnogo toga.

Novi videozapis Eddyja Meštrovića pravo je okupljanje avijacijskih zvijezda. Većina aviona koje Europa trenutno koristi prikazana je u punom sjaju. Tu su Eurofighter EF-2000 Typhoon iz Njemačke, Austrije i Italije, Dassault Rafale iz Francuske i Hrvatske, te Saab JAS-39 Gripen Mađarske i Češke. Zanimljivo, Ukrajina je nedavno potpisala ugovor za 150 Gripena E.

Naravno, tu su i američki lovci: F-16 Fighting Falcon u Grčkoj, EF-18 Hornet kod Švicarske, Finske i Španjolske, a najmoderniji u Europi trenutno je F-35 Lightning II, stealth lovac pete generacije. F-35A leti za USAF, dok talijanski F-35B koristi sustav okomitog podizanja i slijetanja (STOVL) – lebdi, uzlijeće i slijeće vertikalno zahvaljujući kombinaciji glavnog motora i prednjeg ventilatora.

I ne zaboravimo povijesne legende: hrvatski MiG-21Bis i repliku Messerschmitt Me 262, prvog serijski proizvedenog mlaznog lovca iz Drugog svjetskog rata. Originalni motori izdržali bi tek oko deset sati leta, pa su svi leteći primjerci danas replike.

A video je pravo uživanje za oči – lude formacije, akrobacije i hover F-35. Sve to pogledajte u videozapisu Eddyja Meštrovića.