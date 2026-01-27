Pokrenuta službena web stranica Crolibertas, svi podaci o novom sustavu naplate na jednom mjestu

Službena web stranica novog elektroničkog sustava naplate cestarine Crolibertas od danas je dostupna javnosti, izvijestile su Hrvatske autoceste u priopćenju za medije.

Kako navode, stranica je zamišljena kao centralno mjesto na kojem će korisnici moći pronaći sve relevantne informacije o uvođenju i funkcioniranju novog sustava naplate cestarine. Trenutačno su objavljeni podaci o osnovnim značajkama sustava i tehničkim pojedinostima, a sadržaj je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku.

Iz Hrvatskih autocesta ističu kako će se sadržaj redovito ažurirati kako bi javnost imala pravodobne i točne informacije o tijeku projekta, s ciljem što jednostavnijeg prijelaza korisnika na novi sustav.

Istodobno, u sklopu priprema za uvođenje Crolibertasa, u tijeku su radovi na postavljanju portala naplate cestarine, koji predstavljaju ključni infrastrukturni element novog elektroničkog sustava. Portali su opremljeni kamerama, senzorima i komunikacijskim modulima za automatsku detekciju i identifikaciju vozila te omogućuju naplatu cestarine bez zaustavljanja, čime se povećava protočnost prometa i smanjuju gužve.

Radovi se trenutačno izvode na autocestama A3 na području Sisačko-moslavačke županije, A4 u Međimurskoj županiji te A11 na području Zagrebačke županije. Nakon završetka tih dionica, postavljanje portala nastavit će se na autocesti A4 u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji, na autocesti A3 u Vukovarsko-srijemskoj županiji te na autocesti A5 u Brodsko-posavskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Tijekom ove godine planiran je završetak svih radova na ukupno 212 portala i pripadajućoj opremi. Na svakoj dionici autoceste predviđeno je postavljanje jednog portala na samoj autocesti te jednog u zoni postojeće naplatne postaje.

Radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici, a korisnici će, kako se navodi u priopćenju, biti pravodobno obaviješteni o svim privremenim regulacijama prometa povezanima s postavljanjem portala.