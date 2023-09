POKRENUTA LAVINA Politička borba u županiji dobila novi nastavak, DP poručio MOSTU-u: "Za suradnju s ljevicom spremni ste žrtvovati sve pa čak i budućnost naše djece!"

Jučer se održala 22. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Od početka sjednice su se vijećnici 'nabrijavali' i očekivalo se da će 20. točka, tj. "Prijedlog zaključka o davanju preporuke Ministarstvu znanosti i obrazovanja" biti vrlo burna. No, dogodio se preokret i ta je točna prošla vrlo mirno i polemiziralo se u pomirljivom tonu.

Naime, pravu lavinu reakcija pokrenuli su Marko Žaja iz Domovinskog pokreta i nezavisni vijećnik Ivica Kukavica. Netom prije početka rasprave o 20. točki dnevnog reda oporba je napustila sjednicu, a u klupama (od strane oporbe) samo je ostao Toni Garac iz HSLS-a, čiji se prijedlog u konačnici i usvojen.

Sada se o svemu oglasio županijski Domovinski pokret. Uputili su poruku MOST-u:

"Stranka Most koja je svojevremeno iznijela tezu o ideološkom moratoriju ponovno je "briljirala", ovaj put u skupštini SD županije. Naime, prilikom glasanja o zaključku DP-a kojim se zabranjuju nastavni radni materijali u školama na području SD županije koji potiču ranu seksualizaciju djece Most je napustio skupštinske klupe.

Vijećnici Mosta tako su se priključili kolegama iz SDP-a, Centra i Pametno za Split i Dalmaciju. Za poznavatelje političkih prilika u Splitu i županiji ovo nije ništa novo, jer je Most iskoristio svaku priliku za koaliranje sa strankama ljevice, počevši od Splita, preko Sinja do Žrnovnice i Podstrane. Most ima pravo birati svoj politički put i njegovi potezi su potpuno legitmini. Međutim, ono što nije legitimno je proklamirati svoju politiku kao demokršćansku i nacionalnu, a bježati od tema na kojima se potvrđuje takva politika. Posljednji potez Mosta smatramo potpunom prevarom birača i outanjem Mosta kao neoliberalne i lijeve stranke koja s vremena na vrijeme ispali neki PR uradak kako bi zavarala desne i nacionalno orijentirane birače. Poslije navedene glasove, koje dobiju klasičnom prijevarom, nose u dotu ljevici.

Miru Bulju i ostalim vijećnicima Mosta u Splitsko-dalmatinskoj županiji postavljamo pitanje s popravnog, budući su pobjegli sa sata - smatrate li kako je "deset godina odlično vrijeme da se siluje djevojčica"? Upravo je ovo jedan od najgnusnijih citata koje smo iznijeli na protekloj sjednici županijske skupštine i oko kojeg smo željeli postići konsenzus svih političkih aktera da se takvi sadržaji uklone iz nastavnih sadržaja. Vi se gospodo Mostovci niste željeli izjasniti o ovome. Vjerojatno ste u nezgodnoj situaciji zbog mogućih poslije izbornih kombinacija nakon narednih parlamentarnih izbora. Želite ostaviti dojam "slobodoumne" i "napredne" političke stranke poželjne političkoj ljevici.

Za suradnju s ljevicom spremni ste žrtvovati sve pa čak i budućnost naše djece! Što je s Antipedofilskim zakonom kojeg ste najavili još 2021.? Gdje je nestao? Danas na sami spomen navedenih sadržaja bježite iz prostorije?"

