Pokrala je influencera u centru Zagreba: "Ostao sam bez 2500 eura! Počela me loviti panika..."

- Pokrale su me prije tri godine. Vjeruj mi da sam već zaboravio na to. Sve se odigralo u 5-10 minuta. Stigao sam busom iz Austrije, gdje već neko vrijeme živim, doma. Iz busa sam direktno otišao na tramvajsku stanicu da odem do Tomislavca, gdje su me čekali moji. I tu kreće sve. Zavlačim ruku u putnu torbu da uzmem novčanik, a njega nema! - prisjeća se influencer i chef Vanja Fotović (26) nemilog događaja u listopadu 2020., kad je na tramvajskoj stanici kraj zagrebačkog autobusnog kolodvora ostao bez 2500 eura, tad 19.000 kuna. Nije mu bilo svejedno, pišu 24sata.

- Uhvatila me panika. Vrtio sam film u glavi, znao sam da sam putnu torbu držao ispred sebe u ruci, a da mi je novčanik bio na dnu putne torbe. I tako sam odvrtio sve moguće scenarije i shvatio da su na tramvajskoj stanici sjedile četiri Romkinje. Shvatio sam da su ušle sa mnom na ista vrata u tramvaj - govori influencer britka jezika dodajući kako su djevojke bile toliko utrenirane da nije osjetio kad su mu zgrabile novčanik.

Pokrala još 13 ljudi

Krajem listopada je Općinski kazneni sud u Zagrebu objavio presudu jednoj od žena koja je od Fotovića otuđila novčanik i novac. Prema presudi, Vanja nije bio njezina jedina žrtva.

Djevojka je pokrala još 13 ljudi. Sud je optuženici izrekao pojedinačne kazne zatvora od četiri mjeseca za svako kazneno djelo te zatim jedinstvenu kaznu zatvora od 11 mjeseci s radom za opće dobro. Tako se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada, a optuženica se s tom sankcijom i složila.

Da je Vanja ostao bez novčanika, shvatio je tek u automobilu kraj Tomislavca.

- Odmah sam otišao u policijsku stanicu. I tu tek kreće zabavni dio. Sjedim s inspektorom, prijavljujem slučaj. Prvo me svi blijedo gledaju jer sam došao sređen s puta. Meni je normala imati dobar kaput, sako i cipele, ali očito i dalje nije normala državnim službenicima - ističe Fotović.

'Našao sam novčanik u prvoj kanti'

Nakon što je dao izjavu, uputio se s obitelji ponovno do autobusnog kolodvora kako bi pogledao u kante za smeće na tramvajskoj stanici.

- Naravno, našao sam svoj novčanik u prvoj kanti, sa svim dokumentima, ali bez keša. Što će mi dokumenti i bankovne kartice kad su ubole taj 'jackpot'? - smije se Siščanin. Pitali smo ga i zašto je 2500 eura nosio u novčaniku.

- Dignuo sam gotovinu u Austriji da ne dižem u Hrvatskoj zbog provizije. Ma da, po svemu sudeći, bilo bi mi pametnije da sam platio naknadu za podizanje - zaključio je za 24sata.