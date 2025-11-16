Pojeo hamburger pa se srušio i umro: Mjesecima kasnije otkriven uzrok

U ljeto 2024. godine iznenada je preminuo prethodno zdravi 47-godišnji muškarac iz New Jerseyja. Srušio se u kupaonici, a obdukcija nije otkrila uzrok smrti.

Njegova supruga zamolila je obiteljsku prijateljicu, pedijatricu dr. Erin McFeely, da pogleda nalaz. Ona je, slijedeći intuiciju, kontaktirala dr. Thomasa Plattsa-Millsa, alergologa sa Sveučilišta Virginije, poznatog po otkriću da ugrizi krpelja mogu izazvati alergiju na crveno meso.

Alergija na meso uzrokovana je alfa-gal sindromom specifična je jer se simptomi javljaju sa zakašnjenjem nekoliko sati nakon konzumacije govedine, svinjetine ili janjetine. Nakon što je obitelj opisala simptome pokojnika, Platts-Mills je posumnjao da je riječ o smrtnom slučaju povezanim upravo s ovom alergijom.

Sve je započelo nakon što je muškarca na kampiranju izgrizlo mnoštvo sićušnih ličinki krpelja, piše Dnevnik.hr.

"Ženke te vrste polažu 5000 jaja odjednom, a ličinke će vas ugristi", objasnio je Platts-Mills. Ove ličinke, veličine zrna pijeska, prenose molekulu koja kod ljudi potiče razvoj alergije na alfa-gal. U istočnim američkim državama populacije krpelja dramatično rastu zbog prevelikog broja jelena, njihovih glavnih domaćina.

Nekoliko dana nakon kampiranja muškarac je nakon večere tijekom koje je jeo odrezak završio s jakim bolovima u trbuhu, povraćanjem i proljevom. Simptomi su se smirili, pa nisu otišli liječniku. No, liječnici često ni ne prepoznaju ovu alergiju – istraživanje CDC-a pokazalo je da njezino postojanje ne poznaje gotovo polovica liječnika.

Dva tjedna kasnije, nakon što je na obiteljskom roštilju pojeo hamburger, ponovno je teško reagirao. Neko vrijeme kasnije pronađen je bez svijesti u kupaonici i nije ga se uspjelo spasiti.

Kad je uzorak konačno stigao do laboratorija dr. Plattsa-Millsa, testovi su pokazali izrazito visoke razine IgE antitijela na alfa-gal i proteine crvenog mesa. Dodatna analiza u laboratoriju Mayo klinike otkrila je i ekstremno visoku razinu triptaze markera teške alergijske reakcije. Potvrđeno je da je muškarac umro od anafilaktičke reakcije izazvane jedenjem mesa, što je prvi dokumentirani smrtni slučaj takvog tipa.

Drugi ljudi su umrli od reakcija na alfa-gal šećere, ali ti su slučajevi uključivali šećere vezane uz kemoterapijski lijek zvan cetuksimab, što je i način na koji je sindrom uopće otkriven.

Platts-Mills kaže da je obitelji napokon pruženo objašnjenje i mir nakon višemjesečne neizvjesnosti, piše CNN.