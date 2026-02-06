Pojavili su se novi detalji. Što se dogodilo tijekom napada na obiteljsku kuću Zdravka Čolića?

Pojavili su se novi detalji o napadu na obiteljsku kuću Zdravka Čolića na beogradskom Dedinju.

Prema priopćenju tužiteljstva, osumnjičenici su se najprije koristili taksijem, a potom su presjeli na električni romobil kako bi stigli do vile na Savskom vijencu. Oko 4.52 sata ujutro, dok je jedan napadač aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište, uhićeni Senad M. navodno je čuvao stražu i cijeli događaj snimao mobilnim telefonom. Nakon eksplozije dvojac je pobjegao s mjesta događaja, i to na romobilima, prenosi Nova.rs.

Iako u trenutku napada nitko nije ozlijeđen, eksplozija je uzrokovala materijalnu štetu. Geleri su oštetili fasadu kuće, popucani su prozori, a oštećen je i automobil parkiran u dvorištu.

Uprava kriminalističke policije je, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, u dva dana nakon napada uhitila prvo jednog, a potom i drugog osumnjičenog, koji se tereti kao supočinitelj.

Zdravko Čolić izjavio je u utorak, nakon što je rano ujutro na njegovu kuću u Beogradu bačena eksplozivna naprava, da su svi članovi obitelji dobro, navodeći da je trenutačno u Zagrebu.

"Nalazim se u Zagrebu, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, svi su dobro", izjavio je Čolić za TV Una, što su prenijeli beogradski mediji.