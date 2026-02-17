Pojačanje u GK Mejaši i konkretni komunalni rezultati na terenu

Na sjednici Gradskog kotara Mejaši, održanoj krajem prošle godine, donesena je odluka o imenovanju Ivane Javorčić Rajčić za predsjednicu radnog tijela za komunalna pitanja.

„Odluka je donesena u trenutku intenzivnih infrastrukturnih ulaganja, a Ivanino znanje, iskustvo i entuzijazam predstavljat će vrijedno pojačanje u realizaciji komunalnih projekata“, ističe dugogodišnji predsjednik kotara, Toni Piplica.

Ivana Javorčić Rajčić, po struci magistra prava, u novoj će ulozi koordinirati komunalne inicijative, pratiti provedbu projekata te biti poveznica između građana i gradskih službi.

„Cilj mi je da se problemi sugrađana rješavaju pravovremeno, te da se kontinuirano ulaže u kvalitetu života u kotaru“, poručuje Javorčić Rajčić.

Već se vide konkretni rezultati rada kotara. U tijeku su radovi na sanaciji kolnika na Dragovodama, prvoj temeljitoj obnovi te prometnice nakon više desetljeća.

„Ponosna sam što smo uspjeli izboriti ovaj značajan komunalni zahvat, koji će znatno poboljšati sigurnost i kvalitetu života za stanovnike tog dijela kotara, a zalagat ćemo se da ovakvih projekata bude što više“, zaključuje Javorčić Rajčić.