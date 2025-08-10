Pojačan promet prema moru: Nesreće na A1 i Jadranskoj magistrali

Prema izvještaju HAK-a u 8:50 sati, subotnje jutro donijelo je pojačan promet prema moru, osobito na autocesti A1 i pojedinim dionicama priobalnih cesta.

Na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići u smjeru mora, na dionici Lučko–Bosiljevo 2 povremeno se vozi u kolonama, uz moguće kraće zastoje. Pojačan je i priljev vozila iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko, gdje se u smjeru mora stvorila kolona od oko 1 kilometar. Na dionici Karlovac–Bosiljevo 2 u smjeru mora zabilježena je prometna nesreća na 60. kilometru, zbog čega se vozi usporeno.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U smjeru Zagreba kod naplatnih postaja Lučko i Demerje nema dužih kolona (do 1 km).

Na autocestama A2 Zagreb–Macelj, A3 Bregana–Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu) i A6 Rijeka–Zagreb promet teče bez većih gužvi i zastoja.

Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija u smjeru Slovenije, dok kod tunela Učka nema dužih kolona u oba smjera.

Na Krčkom mostu promet teče bez čekanja.

Na Jadranskoj magistrali (DC8), između Klenovice i Senja, kod mjesta Smokvica Krmpotska, zbog prometne nesreće vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence.

HAK vozačima savjetuje strpljenje te podsjeća na pridržavanje prometnih propisa, posebice na pojačano održavanje sigurnosnog razmaka i prilagodbu brzine uvjetima na cesti.