Pohotni policajac Robert optužen za blud u smjeni: Dirao kolegicu po intimnim dijelovima, i dalje radi

Policajac Robert optužen je da je počinio bludne radnje prema kolegici na radnome mjestu.

Prema kaznenom nalogu, on je lani u prosincu oko 15.40 sati u policijskoj zgradi u Zagrebu prišao kolegici koja je sjedila za radnim stolom.

“U cilju zadovoljavanja spolnog nagona, s leđa je prišao kolegici, primio ju za ramena, nakon čega ju je poljubio u usta te preko njene odjeće položio svoju lijevu ruku na njenu lijevu dojku, dok je desnu ruku preko njene odjeće stavio na njeno bedro odmah uz međunožje.

Prešao je po istom dodirujući joj rukom vaginu, zbog čega je instinktivno ustala sa stolice i odgurnula ga od sebe, nakon čega joj je ponovno prišao i počeo postavljati intimna pitanja”, navodi se u optužnici protiv pohotnog policajca.

Šminka na odjeći

Robert je u istrazi sve zanijekao navodeći kako je tog dana došao na vrata kancelarije kolegice koja je popravljala šminku, pri čemu je koristila ogledalce njegove tajnice koje joj je on poklonio pa se u tom smislu našalio i rekao da koristi “ogledalce kraljice Š.”.

Išao je u ured svojeg šefa, a kako njega nije bilo, sjeo je na stolac između stola kolegice i stola njegove tajnice, gdje je obično sjedio kada bi čekao šefa. Ističe da je tako započeo neobaveznu komunikaciju, ali ništa više od toga.

“Kolegica je dosta nametljiva osoba, afektira kada priča, napadno se oblači i napadno šminka i voli se gurati u društva u koja nije pozvana. Nedavno se dogodila i situacija u kojoj me je zagrlila i pri tome mi ostavila veliku mrlju od šminke na odjeći na prsima”, branio se policajac.

No, zlostavljana kolegica potvrdila je sve navode iz kaznene prijave. Kaže da je ušao u njen uredi i osjetila je da jako zaudara na alkohol. Nije ga vidjela kako ulazi jer je u potpunosti bila koncentrirana na posao te je vrisnuila kad ju je primio s leđa.

Uvjetni zatvor

“Rekla sam mu da je pijan, a on se s leđa nagnuo nad mene i poljubio me koristeći jezik, bez ikakvog povoda i pristanka me predatorski zažvalio. Lijevu ruku mi je stavio na lijevu dojku, a desnu ruku na bedro i dodirivao mi vaginu.

Ostala sam u šoku te sam instinktivno ustala sa stolca, pa sam ga uspjela odgurnuti. Još se osjećam izrazito uznemireno, rastreseno i poniženo, a od tog dana sam na bolovanju zbog psihičkih posljedica, anksioznosti, straha, razdražljivosti”, žalila se policijska službenica.

O nemilom događaju odmah je obavijestila dvije kolegice s posla, roditelje i svoje nadređene. Tužitelji za Roberta traže sedam mjeseci uvjetnog zatvora i plaćanje 100 eura troškova kaznenog postupka. Robert je i dalje zaposlen na istom radnom mjestu, piše Danica.hr.