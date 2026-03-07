Pohanje bez nereda i gomile suđa: Trik s aluminijskom folijom osvojio mreže

Paniranje mesa, sira ili povrća obično podrazumijeva korištenje odvojenih posuda za umućena jaja, brašno te prezle ili druge dodatke koje koristite, prenosi N1.

Međutim, trik koji je posljednjih dana osvojio društvene mreže pokazuje da se korištenje velike količine posuđa može svesti na minimum. Sve što vam treba zapravo je aluminijska folija koju ćete raširiti po radnoj površini na kojoj panirate hranu. Na jedan dio folije možete staviti brašno, a pokraj njega rasporediti prezle, sezam ili druge sastojke.

Za jaja će vam ipak trebati dublja posuda. Unatoč tome, korisnici društvenih mreža oduševljeni su ovim trikom koji smanjuje prljanje posuđa, ali i nered koji se često stvara tijekom paniranja.

Osim što je praktičan, ovaj način pripreme olakšava i čišćenje nakon kuhanja. Kada završite s paniranjem, foliju jednostavno možete saviti i baciti, bez dodatnog pranja radne površine. Na taj način štedite vrijeme u kuhinji, a proces pripreme hrane postaje brži i organiziraniji.