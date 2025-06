Pohana cvjetna delicija dok čekaš prvu pravu tikvicu: "Pčele zakazale? Evo kako kist spašava tvoje tikvice"

Kod nas, Homo sapiensa, stvari su oduvijek jasne, ili si muško (s muškim spolnim organima) ili si žensko (sa ženskim spolnim organima), ne možeš nikako biti oboje. Bez obzira na to u kojem si dijelu svijeta rođen, koje si vjere ili statusa. Ne ide. Dakle, muškarci se (zaljube i) „spajaju“, odnosno ljubav vode s jedinkama ženama i tako nastaju djeca, kao plod njihove želje i ljubavi ili barem samo želje. Ili slučajnosti. (O potpomognutoj oplodnji nećemo ovaj put.)



Biljke igraju po drugim pravilima

U biljnom svijetu stvari su vrlo često drukčije posložene. Da bi to sve skupa brže i lakše išlo, bez romantike, bez udvaranja, bilo kakvog silovanja, mantanja i hoću-neću ponašanja, biljke ne kompliciraju; znaju što bi trebalo i što se mora, želi i hoće.

Evo, na primjer, tikvice.

Na istoj biljci rastu i muški i ženski cvjetovi, zasebno, pa kažemo da su tikvice jednodomne biljke.

To znači da na jednoj biljci rastu i muški i ženski cvjetovi. Cvjetovi su, svaki za sebe, jednospolni – ili su muški ili su ženski, a biljka je u cjelini dvospolna i jednodomna, jer su na njoj cvjetovi i jednog i drugog spola.



Kako prepoznati muške i ženske cvjetove

Da bismo shvatili njihov stil života, rasta i plodonošenja, važno ih je znati razlikovati, prepoznati:

Muški cvjetovi

– imaju samo prašnike (muški organ)

– rastu na duljoj, tankoj stabljici, kao na nekom prutiću, a obično se pojavljuju prvi

Ženski cvjetovi

– imaju tučak (ženski organ)

– ispod cvijeta nose mali zadebljali dio; to je vrlo mlada tikvica koja će narasti velika samo ako se oplodi



Prirodna i ručna oplodnja

Da bi se ta mala tikvica ispod cvijeta razvila (i u raskošne polpete, rižot i još puno toga pretvorila), pelud iz muškog cvijeta mora dospjeti na tučak ženskog cvijeta, a za to su zadužene pčele i ponešto bumbari. Ako zakažu zbog bilo kojeg razloga, tu nastupa čovjek. I potpomognuta oplodnja. Kistom ili štapićem za uši prenesemo pelud s muškog cvijeta u središte ženskog. Jednostavno je. Kako znam? Znam jer to često radim, da budem sigurna u oplodnju: moj je vrt malen – samo dvije tikvice – pa ne riskiram. A i otužno mi je gledati neoplođenu tikvicu kako se polako smanjuje i vene.



Uzgoj i čuvanje sjemena

Tikvice su ljetnice; trebaju toplinu u nadzemnom i podzemnom dijelu. Ranijom sadnjom ih samo silujemo, maltretiramo i slabimo, što je potpuno nepotrebno. Kako znam? Naučila sam na vlastitim pogreškama.

Isto tako – a to me naučila moja majka, koja je uzgojila najraskošnije tikvice što su ih moje oči ikad vidjele – tikvice trebaju gomilu vode i gomilu stajnjaka, nikad dosta; ne možete pretjerati ni s jednim od to dvoje kad su tikvice u pitanju. Sjećam se njezine rečenice s početka mojeg vrtlarenja: da tikvice posiješ izravno u hrpu čistog stajnjaka, ne bi im škodilo, bile bi savršene, a svakoj bi drugoj biljci u takvom okruženju korijenje „izgorjelo“. Eto, ja zapamtila – probajte i vi.

Najčešće pitanje početnika…



Vidim po vrtlarskim grupama vrlo često pitanje, a i sama sam ga postavljala u svojim prvim vrtlarskim koracima: „Što da radim, na tikvicama mi rastu samo muški ili samo ženski cvjetovi?“

E, vidite, ništa ne trebate raditi – samo pričekati da se pojave i jedni i drugi; do tada uživajte u pohanom cvijeću (plus malo sira unutar cvijeta), prava je delicija. Naime, biljka treba jaku i bogatu lisnu masu da bi mogla donijeti velike plodove; ona odlučuje kad je to vrijeme. Strpljenja, samo malo strpljenja i sve će biti dobro. Već vam rekoh, čekanje je vrlo bitna stavka u vrtlarenju…

I za kraj, malo o sjemenu



Veliko je blago sijati i dalje dijeliti vlastito sjeme s nasljednim osobinama. Kod tikvica se to radi malo drukčije nego kod drugog povrća. Žrtvujte jednu biljku za tu svrhu: ostavite da na njoj dozrije već prvi plod, pustite ga da raste koliko god želi, da promijeni boju, „odrveni“ i što duže ostane vezan za biljku – što dulje, to bolje. Pri tome na toj biljci neće rasti drugi plodovi; to je ta žrtva. Ali ćete zato dobiti najkvalitetnije sjeme. Kad konačno uberete taj veliki plod, više žut nego zelen, još ga neko vrijeme ostavite da se odmara, povremeno ga okrećite i tek početkom zime izvadite sjeme, dobro ga prosušite i pohranite na suho i hladno mjesto do sljedeće sjetve…

PS: Nisam spomenila tikvice s gradela, jer je nemoguće da to već niste probali!