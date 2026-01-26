Close Menu

Pogledajte što su naši rukometaši zalijepili na hotelskom zidu

Ovo je postalo hit

Jedna objava s društvenih mreža izazvala je snažan efekt među hrvatskim rukometašima i poslužila kao motivacija uoči važnih utakmica na Europskom prvenstvu. Rasmus Boysen, bivši danski rukometaš koji je danas poznat kao rukometni analitičar, u jednoj je objavi Hrvatsku označio kao “razočarenje” i svrstao je na dno, čime je izazvao reakciju u hrvatskom taboru.

Na taj je potez reagirao i Mirza Džomba, koji je opisao kako su rukometaši na to odgovorili.

“Pa svi dolaze i bace po jednu pikado strelicu u taj članak kad dolaze na doručak, ručak i večeru”, rekao je Džomba, aludirajući na to da je objava postala svojevrsna meta na koju se “puca” tijekom boravka u hotelu.

Do sada je bilo riječima potvrđeno da je objava bila izložena na vidljivom mjestu, ali sada je i vizualna potvrda stigla od švedskog novinara Johana Flincka.

On je objavio fotografiju objave zalijepljene na zidu hotela, što dodatno potvrđuje da je hrvatska reprezentacija ozbiljno shvatila Boysenove kritike i iskoristila ih kao motivaciju.

