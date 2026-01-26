Pogledajte što su naši rukometaši zalijepili na hotelskom zidu

Jedna objava s društvenih mreža izazvala je snažan efekt među hrvatskim rukometašima i poslužila kao motivacija uoči važnih utakmica na Europskom prvenstvu. Rasmus Boysen, bivši danski rukometaš koji je danas poznat kao rukometni analitičar, u jednoj je objavi Hrvatsku označio kao “razočarenje” i svrstao je na dno, čime je izazvao reakciju u hrvatskom taboru.

Na taj je potez reagirao i Mirza Džomba, koji je opisao kako su rukometaši na to odgovorili.

“Pa svi dolaze i bace po jednu pikado strelicu u taj članak kad dolaze na doručak, ručak i večeru”, rekao je Džomba, aludirajući na to da je objava postala svojevrsna meta na koju se “puca” tijekom boravka u hotelu.

Do sada je bilo riječima potvrđeno da je objava bila izložena na vidljivom mjestu, ali sada je i vizualna potvrda stigla od švedskog novinara Johana Flincka.

On je objavio fotografiju objave zalijepljene na zidu hotela, što dodatno potvrđuje da je hrvatska reprezentacija ozbiljno shvatila Boysenove kritike i iskoristila ih kao motivaciju.

Här är förresten Kroatiens gratis tändvätska de haft under hela EM: en tweet av ⁦@RasmusBoysen92⁩ inför EM om att Kroatien blir den stora besvikelsen.

Den printade kroaterna ut stort direkt och smällde upp på väggen i samlingsrummet på EM-hotellet i Malmö. pic.twitter.com/6Am5iHXIEx — Johan Flinck (@JohanFlinck) January 26, 2026