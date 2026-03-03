Pogledajte što je osvanulo u sinjskoj školi: "Spas života u kritičnim situacijama"

Osnovna škola Marka Marulića podigla je sigurnosne standarde nabavkom certificiranog uređaja za spašavanje života u slučajevima gušenja, namijenjenog brzom i učinkovitom uklanjanju opstrukcija iz dišnih putova.

Sigurnost učenika prioritet

Ravnatelj škole Marko Križanac istaknuo je kako je cilj nabave osigurati dodatnu razinu zaštite za učenike i djelatnike, s obzirom na to da oko 500 učenika svakodnevno jede marendu u školi, uključujući više od 70 učenika u produženom boravku koji imaju četiri obroka dnevno.

"Potencijalna situacija za ugrozu realna je. Sigurnost u školskim prostorima naš je prioritet, a ovakva pomagala pružaju nam dragocjeno rješenje za spas života u kritičnim situacijama", poručio je Križanac.

Što je LifeVac i kako se koristi

Riječ je o uređaju LifeVac, patentiranom pomagalu koje se koristi u situacijama kada standardne metode prve pomoći ne daju rezultat. Uređaj je osmišljen tako da ga može primijeniti svatko, bez posebne medicinske obuke, zbog čega se smatra prikladnim rješenjem za školsko okruženje.

Škola je osigurala dva kompleta opreme, a uređaji će biti raspoređeni na ključnim lokacijama kako bi bili dostupni u što kraćem roku:

Jedan uređaj nalazit će se kod operativnog djelatnika škole na ulazu.

Drugi uređaj bit će smješten u školskoj blagovaonici, prostoru u kojem je rizik od gušenja hranom najveći.

Svaki komplet dolazi u spremniku te uključuje usisni uređaj i set maski različitih veličina – veliku, srednju, malu i pedijatrijsku – čime je omogućena primjena na osobama različite dobi. Uz opremu se nalaze i upute na hrvatskom i engleskom jeziku.

Među prvima i s mobilnim defibrilatorom

Iz škole napominju i kako su među prvima nabavili mobilni defibrilator, čime dodatno jačaju spremnost za reagiranje u hitnim situacijama te nastavljaju ulagati u sigurnost učenika i zaposlenika.