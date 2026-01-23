Pogledajte što je Maraš napravio na početku utakmice. Danci: "Ovo je jako ružno"

Već u prvoj minuti Mateo Maraš je žestoko istrčao prema islandskom igraču Smarasonu, snažnim startom gotovo ga je oborio na parket, a suci su ga odmah, bez zadrške, isključili na dvije minute.

"Užasan prekršaj u prvoj minuti na Euru", poručili su iz danskog TV2 dodavši da je to Marašov prekršaj "izgledao ružno i koštao ga dvominutnog isključenja".

Nažalost, samo minutu-dvije kasnije dogodio nam se veliki peh! Dino Slavić se ozlijedio u debiju za Hrvatsku, igrali smo bez vratara, pokušao je spriječiti pogodak Islanđana, dotrčao je s klupe, ali u padu je koljenom pogodio stativu