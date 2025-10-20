Pogledajte što je Ivan Rakitić danas objavio s Poljuda

Ivan Rakitić uživa u Splitu i postao je omiljeni među navijačima Hajduka. Prošle godine došao je kao igrač Hajduka, a kod fan shopa na Poljudu dočekan je u velikom broju. Nogometnu karijeru odlučio je završiti u Hajduku, a danas obnaša funkciju tehničkog direktora kluba.

Jutros je objavio zanimljiv video na društvenim mrežama. Nakon što je Hajduk u Puli uvjerljivo pobijedio Istru 1961. rezultatom 0:3, popularni Raketa rano ujutro podijelio je video s Poljuda uz opis: "Prekrasni ponedjeljak ujutro".

Ovom je objavom zasigurno pridobio nove simpatije igrača, ali i navijača splitskog kluba. Podsjetimo, Hajduk u idućem kolu gostuje kod Gorice u Velikoj Gorici, a utakmica se igra u petak s početkom u 18 sati.