Pogledajte što je Hajduk objavio na društvenim mrežama nakon sinoćnjeg poraza

Nogometaši Hajduka ostali su bez plasmana u polufinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa nakon dramatične završnice utakmice na Rujevici. Splićani su sve do 19. minute sudačke nadoknade vodili 2:1 protiv Rijeke, no domaćin je u samoj završnici uspio preokrenuti i slaviti s 3:2.

Sudac je susret produžio zbog bakljade Torcide, provjera spornih situacija na terenu te slavlja nakon Hajdukova pogotka iz 94. minute. Predviđena nadoknada iznosila je 14 minuta, no u dodatnom vremenu Rijeka je s dva pogotka stigla do potpunog preokreta.

Hajduk je tijekom susreta dvaput imao vodstvo. Prvi pogodak postigao je Rokas Pukštas u 25. minuti, dok je Roko Brajković u petoj minuti sudačke nadoknade zabio za 2:1. Izjednačenje Rijeci donio je Tiago Dantas realiziravši kazneni udarac u 58. minuti.

U samoj završnici domaćin je došao do preokreta. Toni Fruk u 19. minuti nadoknade zabija za 2:2, a samo minutu kasnije Gabriel Rukavina pogađa za konačnih 3:2 i veliko slavlje domaće momčadi.

Nakon utakmice Hajduk se oglasio na društvenim mrežama, no na neuobičajen način. Umjesto uobičajene objave s fotografijom i kratkim komentarom o ishodu susreta, klub je objavio samo grafiku s rezultatom – bez ijedne riječi ili emojija.

