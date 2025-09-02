Close Menu

Pogledajte što je 78-godišnjak skrivao na Hvaru prije nego što mu je policija pokucala na vrata

Zaradio je kaznenu prijavu

Policijski službenici Policijske postaje  Hvar dovršili su kriminalističko  istraživanje nad 78-godišnjakom provedenim zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Tijekom kriminalističkog istraživanja, temeljem naloga suda obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje navedeni koristi na području Jelse.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nakon provedenih mjera, pronađena je i oduzeta automatska puška, četiri spremnika automatske puške, 1249 komada raznog  streljiva, ručna bomba bez eksplozivnog punjenja i detonatora, eksploziv, te više komada detonatorskih  i elektrodetonatorskih kapisli, detonatora  i topničkih udara.

Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0