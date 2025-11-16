Pogledajte što danas donosi program Split Formata

Nakon otvorenja izložbe finalista i proglašenja pobjednika, program Split Formata jučer se nastavio bogatim nizom radionica i predavanja. Od ranog jutra članovi fotografskog kolektiva Belgrade Raw s polaznicama su propitivali identitet Splita i vizualne narative koji ga oblikuju, a intenzivan radionički proces potrajao je sve do poslijepodneva. Predavački dio otvorila je Ivana Radovani Podrug, viša savjetnica konzervatorica pri Konzervatorskom odjelu u Splitu, koja je kroz fotografije i arhivsku građu predstavila hvarsku procesiju Za križen, jedan od najprepoznatljivijih primjera pučke pasionske baštine.

Nakon Radovani, talijanski fotograf i član ovogodišnjeg stručnog žirija, Cosimo Pastore, predstavio je svoj dugogodišnji istraživački projekt Analog_trad u kojem kroz dokumentiranje nematerijalne kulturne baštine vlastitog zavičaja – od pučkih festa do masovnih manifestacija – spaja suvremenost i tradiciju, štiteći baštinu od zaborava. Program se nastavio predavanjem dr. sc. Ane Šverko, a prostor Fotokluba bio je pretijesan za sve zainteresirane. Šverko je otkrila nove uvide u urbanističko oblikovanje Splita na prijelazu 19. u 20. stoljeće s posebnim naglaskom na razvoj Zagrebačke ulice i širenje grada izvan okvira Dioklecijanove palače.

Večer je zaključio hrvatski fotograf Saša Pjanić predavanjem Doživjeti baštinu, koje je posjetitelje odvelo na inspirativno putovanje svjetskom, ali i domaćom kulturnom baštinom.

Jutros se festivalski program nastavio radionicom camere obscure pod vodstvom Maje Prgomet te edukativnom šetnjom (foto safari) "Što to tamo piše?" koju je vodila Gabrijela Terze.

Druga večer Split Formata donosi novi niz predavanja, a u 17 sati otvara je dr. sc. Joško Belamarić predavanjem Povijesna fotografija – svjedok izgubljenog zavičaja: metamorfoze Marjana u kojem će se osvrnuti na fotografiju kao ključni dokument promjena koje je Marjan doživljavao kroz povijest, ali i kao svjedočanstvo jednog postupno iščezlog vizualnog identiteta Splita.

Nakon Belamarića, publika će imati priliku čuti talijansku antropologinju i fotografkinju, ovogodišnju članicu žirija Split formata, Eleni Albarosu, koja će kroz predavanje Between Eagle Hunters and Horsemen predstaviti svoje dugogodišnje istraživanje o suvremenom identitetu Kazahstana, balansiranju između folklorne tradicije i modernog nacionalnog narativa, te fascinantnoj svakodnevici sokolara i konjanika koju dokumentira kroz svoj fotografski rad.

Program se potom nastavlja predavanjem Jelene Pavlinušić i Nikole Križanca koji će predstaviti istraživački projekt Industrijsko nasljeđe Dalmatinke – Sinj. Kroz arhivsku i suvremenu fotografiju autori će prikazati slojevitost jedne od najvažnijih industrijskih priča dalmatinske unutrašnjosti, ali i emocionalni odjek koji to nasljeđe i danas nosi.

Večer će zaokružiti predavanje novinara Rade Popadića i fotoreportera Miroslava Lelas i Milana Šabića pod nazivom Pečat od vrimena koje donosi uvid u dokumentarističku snagu fotografije te ulogu fotoreportera u bilježenju svakodnevice, povijesnih trenutaka i promjena koje oblikuju društvo.

Paralelno s predavanjima u Fotoklubu, na Sustipanu će se u 19 sati održati i radionica light paintinga pod vodstvom Srđana Tutića na kojoj će polaznici imati priliku istražiti kreativne mogućnosti svjetla, pokreta i dugih ekspozicija u ambijentu jedne od najljepših splitskih lokacija.

Sva predavanja i radionice na festivalu su besplatne, a detaljne informacije o programu festivala možete pronaći na društvenim mrežama Split Formata i na web stranici.

Peto izdanje Split Format realizirano je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Split, Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice grada Splita, Županijske lučke uprave i Split Parkinga te uz medijsku potporu DalmacijaDanas, split.com.hr i Splitski Info.