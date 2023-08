Pogledajte koje su najbolje namirnice za doručak koje potiču mršavljenje

Naime, dijetetičari objašnjavaju kako konzumacija pogrešne hrane može pojačati našu želju za nezdravim opcijama koje sabotiraju skidanje suvišnih kilograma. S druge strane, unos odgovarajuće hrane može obuzdati žudnju i zadržati osjećaj sitosti sve do ručka kako bismo smanjili nepotrebno grickanje i uspješnije smršavjeli, donosi Healthline.

No koje bismo to namirnice trebali konzumirati za doručak ako nam je cilj skinuti suvišne kilogram ili barem zadržati željenu težinu? Dijetetičari navode čak 11 zdravih i ukusnih namirnica za doručak koje nam itekako mogu pomoći da uspješno mršavimo. To su:

jaja

pšenične klice

banane

jogurt

bobičasto voće

grejp

kivi

chia sjemenke

zobena kaša

lanene sjemenke

orašasti plodovi.

Osim hrane, dijetetičari naglašavaju kako sličan učinak također imaju kava i zeleni čaj. Mnoge studije pokazale su da ova dva napitka ubrzavaju rad našeg metabolizma i imaju sposobnost bržeg sagorijevanja masti. Samim time, redovitom, ali svejedno umjerenom konzumacijom kave i zelenog čaja možemo također doprinijeti lakšem gubitku kilograma, piše Index.