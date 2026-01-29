Pogledajte koje je poslove gradonačelnik Šuta povjerio Matei Dorčić i Ivi Biliću

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je novi zaključak kojim dio svojih ovlasti i koordinacijskih poslova službeno povjerava zamjenicima Matei Dorčić i Ivi Biliću.

Dorčić preuzima "tehnički" dio gradske uprave: urbanizam, izgradnja, komunalije, promet

Prema dokumentu, zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić preuzima nadležnosti nad većim dijelom upravnih tijela koja se tiču funkcioniranja gradske uprave, prostora i komunalnog sustava. U njezin djelokrug ulaze Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, Gradonačelnika i pravnu zaštitu, zatim kultura i baština (kroz odsjeke za kulturu i baštinu), urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoliša, izgradnja, komunalne djelatnosti i mjesna samouprava, promet te Služba zajedničkih poslova.

Bilić zadužen za financije i društvene resore: Obrazovanje, sport, socijala, imovina

Zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić dobiva ovlasti nad područjima koja se vežu uz gradske financije i društvene politike. Njegov resor obuhvaća turizam (odsjek za turizam unutar Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam), financije, odgoj i obrazovanje, sport i politike mladih, socijalnu skrb, branitelje i demografiju, gradsku imovinu te Službu za razvoj grada.

Što zamjenici smiju potpisivati i koordinirati

Zaključkom je precizirano što zamjenici mogu raditi u okviru povjerenih poslova. Ovlašteni su koordinirati rad upravnih tijela, odobravati izradu akata koje donosi gradonačelnik i prijedloga akata za Gradsko vijeće, potpisivati ugovore po punomoći gradonačelnika te potpisivati financijske i operativne dokumente poput naredbi za izvršavanje proračuna (zahtjeva u sustavu riznice i računa), kao i narudžbenica.

Posebno je naznačeno kako će se poslovi javne nabave dijeliti ovisno o tome koje je upravno tijelo nadležno za konkretan postupak. To u praksi znači da će Dorčić ili Bilić preuzimati nabavu prema području koje pokriva njihov resor.