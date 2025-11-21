Pogledajte kakve cipele Thompson nosi na koncertu u Osijeku

Marko Perković Thompson otvorio je koncert u Osijeku pjesmom "Ustani iz sjene", a tijekom koncerta odao je počast Vukovaru noseći Zenge.

Njegovi fanovi dupkom su ispunili sva mjesta, a da će to biti slučaj, bilo je vidljivo još prije početka, kada se stvorila velika gužva.

Thompson je otvorio koncert s pjesmom "Ustani iz sjene", a tijekom nastupa nosi Zenge, žute čizme vukovarske tvrtke Borovo, simbolično odavši počast Gradu heroju i svim poginulim braniteljima. Osim Zengi, nosi i majicu s brojem 03941158, zatvorskim brojem Zvonka Bušića.

