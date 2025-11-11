Pogledajte kako je Ryanair iskoristio Modrića za reklamu

“Ako Modrić može letjeti s nama, možete i vi”, tako je niskobudžetna avio kompanija Ryanair iskoristila činjenicu što su se ovog tjedna na njihovoj liniji Bergamo - Zagreb našli i hrvatski nogometni reprezentativci Luka Modrić i Mario Pašalić.

Na stranicama kompanije lukavo su se pohvalili i ostvarili besplatnu reklamu citirajući Croatian Football News na mreži X, vlasnika Elona Muska.

if Modric can fly with us, so can you https://t.co/2cNv9WKml1 — Ryanair (@Ryanair) November 11, 2025