Pogledajte kako je Ryanair iskoristio Modrića za reklamu

Ako može Modrić...

“Ako Modrić može letjeti s nama, možete i vi”, tako je niskobudžetna avio kompanija Ryanair iskoristila činjenicu što su se ovog tjedna na njihovoj liniji Bergamo - Zagreb našli i hrvatski nogometni reprezentativci Luka Modrić i Mario Pašalić.

Na stranicama kompanije lukavo su se pohvalili i ostvarili besplatnu reklamu citirajući Croatian Football News na mreži X, vlasnika Elona Muska.

 

