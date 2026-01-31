Pogledajte kako je bilo na Noći muzeja u Zvjezdanom selu Mosor

U obilježavanje Noći muzeja se ovog petka, 30. siječnja, po petnaesti put uzastopce uključila i udruga Zvjezdano selo Mosor. U zvjezdarnici u Gornjem Sitnom je još jednom za sve posjetitelje bio priređen raznolik program. Ukupno 520 građana svih uzrasta je moglo uživati u nastupima humorista, pjesnika, glumaca i glazbenika, ali i poslušati predavanje svemirske tematike. Dakako, ulaz je za sve zainteresirane bio posve besplatan.

Nakon što je posjetitelje s nekoliko prigodnih riječi pozdravio Tomislav Nikolić, tajnik Udruge i glavni organizator ovog događanja, otvorena je i izložba fotografija „Razorna moć prirode” najpoznatijeg hrvatskog lovca na oluje i nagrađivanog fotografa Sandra Punceta. Izložba je donijela 25 vrhunskih fotografija nastalih tijekom Puncetovog boravka u središnjim saveznim državama SAD-a, gdje je sudjelovao u profesionalnom „chaseu” tornada – potrazi za najekstremnijim atmosferskim pojavama na planetu. Izložbu je organizirao Crometeo tim, a posjetitelji su do kraja programa mogli razgledati izloške.

Program je nastavljen predstavljanjem slikovnice „Sretno stablo i Florijan“. Slikovnica je nastala u suradnji GKMM-a Split i poduzeća „Parkovi i nasadi“ Split, a objavljena je u listopadu prošle godine. Uz autoricu teksta Vesnu Jukić-Oštrek i ilustratoricu Donu Tomić, ovu slikovnicu o nježnom prijateljstvu stabla i dječaka su predstavili i Siniša Gašparević, direktor tvrtke „Parkovi i nasadi“, te učenik četvrtog razreda Karlo Brešković.

Školski zbor splitske OŠ Kman-Kocunar je pod ravnanjem profesorice glazbene kulture Mirele Todorić, na oduševljenje do posljednjeg mjesta ispunjene velike dvorane zvjezdarnice izveo niz raznovrsnih pjesama. Između dvaju nastupa toga učeničkog zbora, prikazani su eksperimentalni filmovi Marea i TICA Jane Matošić. U njima je pokret iskorišten kao alat za istraživanje odnosa tijela, prostora i pripadnosti. Za koreografiju i izvedbu u filmovima je zaslužna Mia Malenica, čiji je pokret oblikovao njihov ritam i narativ.

Prvi pokušaj da se nakon toga na terasi zvjezdarnice upriliči astronomsko promatranje neba je bio osujećan kišnim oblacima koji su se brzo nakupljali iznad vrha Makirine.

Potom su još jednom nastupili učenici OŠ Kman-Kocunar, no ovaj put je to bila dramska sekcija. Djeca su izvela igrokaz naslova "U muzeju Djeda Božićnjaka". Učenike su za nastup pripremile Sanja Sekereš, Tatjana Božan i Sanja Sinovčić.

Program je nastavljen sadržajima primjerenijim onim malo starijim posjetiteljima. Najprije su članovi Udruge hrvatskih aforista i humorista - Nađan Dumanić, Tomislav Mihanović i Ivan Bašić - zabavili prisutne svojim šaljivim pjesmama, aforizmima i humoreskama, da bi nakon toga splitska pjesnikinja Željka Šabić pročitala nekoliko odabranih pjesama iz svojih digitalnih zbirki poezije.

Osebujni nastup splitskog multimedijalnog autora Jakše Matošića koji je uplijedio, imao je i osebujan naziv: "Trojanski kustos predstavlja: subverzivnu poetiku Jakše Matošića - i obrnuto"! Uz stihove i slajdove, Matošić je identitet Trojanskog kustosa iskoristio kao ulaznu točku - operativni okvir za hibridne, izvedbene formate i suradnje. Njegovo "kustošenje" je izbrisalo granicu između predstavljača, autora i umjetničkog djela.

Nakon što je lovrećki glumac Petar Sekelez izveo "stand up" nastup u kojemu je na duhovit način interpretirao vlastiti autobiografski tekst, kulturno-umjetnički dio programa je zaključen raspjevanim glazbenim intermezzom "Kroz Dalmaciju", u izvedbi Ive Ćurkovića i Branka Tomaša.

Kao i uvijek kada je Noć muzeja u Zvjezdanom selu Mosor posrijedi, upriličeno je i znanstveno-popularno predavanje s astronomskom temom. Predavanje pod nazivom "Pomrčine u prošlosti i budućnosti" je održao Damir Hržina, djelatnik Zvjezdarnice Zagreb. Pomrčine su jedan od najupečatljivijih astronomskih događaja, a neke su zbog nepoznavanja njihove prirode imale značajan utjecaj na pojedine povijesne događaje. Uz pregled zanimljivijih pomrčina u ljudskoj povijesti, opis uvjete njihova nastanka i učestalosti, posebna pozornost je u predavanju posvećena onima koje nas očekuju u bliskoj budućnosti.

Na radost onih najupornijih posjetitelja, nakon predavanja se pokazalo da ne samo da je kiša prestala padati, već i da se nebo skoro posve razvedrilo! U posljednjih sat vremena programa su stoga svi zainteresirani dobili priliku baciti pogled kroz teleskope prema Mjesecu i planetu Jupiteru. Oni su pored toga upoznati i s položajima nasjajnijih zvijezda vidljivih u tome trenutku, kao i oblicima najupečatljivijih zviježđa na nebu. Promatranje je vodio astronom-animator Zvjezdanog sela Mosor Zoran Knez, uz asistenciju mladih članova Udruge Duje Barića, Anđele Kavelj i Luke Jerčića. Cjelokupni program je okončan u 1 sat poslije ponoći.