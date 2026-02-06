Pogledajte kako izgleda dvorana u Rijeci. Nastupa - Thompson!

Marka Perkovića Thompsona večeras u Rijeci dočekuje publika kakva se rijetko viđa i u najvećim dvoranama: Dvorana mladosti na Trsatu dupkom je puna, ulaznice su rasprodane, a ulazak se odvija uz pojačane kontrole i redarsku službu.

Koncert je započeo u 20 sati, a interes je bio toliko velik da je nakon brzog rasprodavanja večerašnjeg termina dodan i drugi koncert u subotu, 7. veljače, također u Dvorani mladosti. Već satima prije početka u okolici dvorane osjećala se gužva, a pristup Trsatu prati i posebna prometna regulacija te preporuke posjetiteljima da ranije krenu prema dvorani i računaju na zastoje.

Atmosfera uoči početka bila je euforična: navijačke pjesme, zastave i "rijeke" ljudi slijevaju su se prema ulazima.