Pogledajte kako danas izgledaju zaleđeno Sinjsko polje i Otok

Kako je i najavljeno ranije, hladni val je preplavio i Dalmaciju. U prvim satima današnjeg dana Dalmatinska zagora mjerila je najniže temperature ove godine, a ponegdje su vrijednosti pale i do deset stupnjeva ispod ništice.

Najhladnije je, očekivano, bilo na planinama. Na Sinjalu na Dinari (1831 m) u 02:35 izmjereno je –9,8 °C, uz još niže minimalne vrijednosti tijekom noći.

Vrlo hladno bilo je i u naseljima Dalmatinske zagore. U Studencima je temperatura pala na –5,8 °C, na Promini –5,0 °C, dok je Kijevo mjerilo –4,9 °C. Negativne vrijednosti zabilježene su i u Ljubitovici (–4,8 °C), Svibu (–4,6 °C), Oklaju (–4,4 °C), Vrbniku (–4,3 °C), Muću (–4,1 °C) te u dobrom dijelu Imotske i Cetinske krajine.

Hladnoća se spustila i prema nižim područjima. U Drnišu je izmjereno –3,4 °C, u Kninu –2,4 °C, a Trilj –2,4 °C. Čak su i pojedina priobalna zaleđa, poput Putičanja kod Biograda, bila lagano u minusu.

Pogledajte kako izgleda zaleđeno Sinjsko polje i Otok u galeriji Roka Pavlinušića.