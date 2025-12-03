Pogledajte kako danas izgleda splitski DES. Radi punom parom, a za njih stižu sjajne vijesti početkom godine. Sve je otkrio ravnatelj, a ponosni su i Šuta i Čogelja

U prostorijama Ustanove DES u srijedu, 3. prosinca 2025. godine obilježen je Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Događaj je okupio predstavnike Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Ustanove DES, a obilježavanje je proteklo uz poruke potpore osobama s invaliditetom te naglasak na važnost uključivanja i prilagodbe infrastrukture.

Poruke Splitsko-dalmatinske županije

Dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja ističe kako Splitsko-dalmatinska županija, kao suosnivač, ima korektnu suradnju s tvrtkom DES. Naglašava da Županija prati njihove potrebe i kolektivne ugovore te poručuje da će se i dalje prilagođavati njihovim potrebama. Izražava zadovoljstvo njihovim radom i proizvodima, naglašavajući kako je sektor za osobe s invaliditetom za Županiju jako bitan, što, kako kaže, Splitsko-dalmatinska županija svojim djelima i dokazuje.

Čogelja dodaje da SDŽ ima zaposlene osobe s invaliditetom, ali još ne dovoljno te da se i dalje prilagođavaju prostorije za osobe s invaliditetom. Ističe kako Županija daje dodatne bodove i uvijek podupire sve lokalne samouprave koje rad i infrastrukturu prilagođavaju osobama s invaliditetom.

Grad Split o suradnji s DES-om i planovima

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta poručuje kako je Međunarodni dan osoba s invaliditetom prilika da se iskaže potpora svim osobama s invaliditetom, kao i DES-u kao gradskoj ustanovi. Kaže da DES obavlja jako kvalitetne poslove za Grad i gradska poduzeća te da je i ranije imao priliku s njima surađivati i na drugim radnim mjestima na kojima je bio.

Šuta DES navodi kao primjer kako se u proces uključuju sve osobe s invaliditetom, uz ocjenu da Grad i gradske firme od toga mogu imati velike koristi. Ističe da postoji dosta prostora za napredak i dodatnu suradnju te da vidi svjetlu budućnost u tom smislu.

Govoreći o politikama Grada, Šuta kaže da Split aktivno surađuje kroz konzultacije s brojnim udrugama s invaliditetom, da se komunicira i daje sve od sebe kako bi se poboljšala infrastruktura, a neki detalji u vezi pristupačnosti već su napravljeni. Navodi i da čini i razmatra sve kako bi se cenzus za osobe s invaliditetom pomaknuo te da će se kroz iduću godinu i te stvari mijenjati.

Dodaje kako je njegov program vrlo jasan za osobe s invaliditetom, posebno spominjući stambene zajednice za njih koje se, kako kaže, moraju riješiti. Najavljuje i određenu suradnju s udrugom Lastavice. Zaključno ističe da se na ovom području, kada se uzme cijela politika, puno trude i puno razgovaraju.

DES najavljuje povećanje plaća i jači izlazak na tržište

Ravnatelj DES-a Stenko Dell'Orco najavljuje povećanje plaća za 8 i pol posto te poručuje kako smatra da su već sada ustanova u kojoj je poželjno raditi. Ističe da se u DES-u nalazi sedam proizvodnji, da žive od svoga rada, a subvencije i poticaje imaju za dio rada učinkovitosti za osobe s invaliditetom.

Dell'Orco najavljuje da će u narednoj godini raditi prezentaciju ustanove DES na tržištu. Pojašnjava da o DES-u više znaju njihovi dobavljači, a kao primjer navodi da se na skijanju u Austriji sada mogu pronaći njihovi tiskovni materijali na kojima je navedeno da su printani od strane DES-a.

Kaže i da imaju puno suradnika i dobavljača, mahom velikih firmi te upućuje poziv svima koji žele surađivati s DES-om – od građana do drugih poduzetnika.