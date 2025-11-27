Close Menu

Pogledajte kada će cisterna s pitkom vodom biti u vašem kvartu. VIK javlja: 'Parametar zamućenja i dalje je povišen'

Važna informacija

Iz Vodovod i kanalizacije izvijestili su javnost da rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže, koja se napaja  iz izvorišta Jadro, pokazuju da je parametar zamućenja i dalje povišen u odnosu na propisane vrijednosti.

Analize svih obrađenih uzoraka pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

- O rezultatima Laboratorija za pitke vode Vodovod i kanalizacija Split, obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo čiji stručnjaci preporučuju koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i naše web stranice www.vik-split.hr

Alternativna opskrba vodom za piće, za preporučenu skupinu stanovništva organizira se putem autocisterni i vodospremnika čiji je raspored u nastavku teksta - objavio je VIK.

Raspored cisterni za dostavu vode za piće 27.11.2025.

Naselje/gradski kotar   Lokacija  Vrijeme

Područje Split - Podstrana

Cisterna 1 - obilazak po gradu Splitu

GK Plokite/ parking kod T-COM-a/  10:45 - 11:15

GK Pujanke / kod trgovačkog centra i crkve, Tijardovićeva 10  11:30 - 12:00

GK Visoka / ispod crkve Presvetog Srca Isusova  12:15 - 12:45

GK Split 3 /  ispod nadvožnjaka u Ulici Matice hrvatske 13:00 - 13:30

GK Lučac – Manuš/ kod OŠ Lučac  13:45 - 14:15

GK Bačvice / kod OŠ Pojišan  14:30 - 15:00

GK Blatine Škrape / ispred crkve Gospe Fatimske 15:15 - 15:45

GK Lokve/ ispred ambulante  16:00 – 16:30

GK Sućidar / glavni ulaz vrtić/  16:45 - 17:15

Transporter  sa vodospremnikom od 1000 l vode

GK Ravne njive / kod Kauflanda 10:45 - 11:15

GK Neslanovac / kod caffe bar Stop, Mostarska ulica 11:30 - 12:00

GK Brda / kod Pazara  12:15 - 12:45

GK Trstenik / parking pored crkve 13:00 - 13:30

GK Mertojak / kod Policije 13:45 - 14:15

GK Žnjan / ispred zgrade Blizanaca 14:30 – 15:00

GK Kman – Kocunar/kod vrtića  15:15 - 16:15

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Pazdigrad /parking Plodine  10:45 - 11:15

Stobreč  / centar-autobusna stanica  11:30 - 12:00

Podstrana / Petričevo kod Konzuma 12:15 - 12:45

Podstrana / Gospe u siti, kod škole 13:00 - 13:30

GK Šine / kod ambulante  13:45 - 14:15

GK Kamen / Kod parka, preko puta crkve SV. Mihovil  14:30 - 15:00

GK Sirobuja / ispred zgrade GK-a  15:15 - 15:45

GK Mejaši / kod OŠ Mejaši  16:00 – 16:30

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

GK Grad/Dobri  /Gundulićeva / između Suda i ex Standa 10:45 - 11:15

GK Varoš / kod OŠ Marjan  11:30 - 12:00

GK Spinut / cafe bar Vertigo   12:15 - 12:45

GK Meje / kod Ribole ugibalište za dostavna vozila, Put Meja  13:00 - 13:30

GK Lovret (Lora) /autobusno ugibalište u Zrinsko Frankopanskoj  13:45 - 14:15

na križanju s Hrvatske mornarice, prema Lori                     

Gripe – Bol / kod Radio Splita 14:30 - 15:00

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Solin – Klis

Vranjic / ispred trgovine Studenac  10:45 - 11:15

Solin / centar, ispred pošte  11:30 - 12:00

SV. Kajo / Don Frane Bulića / kod Konzuma 12:15 - 12:45

Gornja Rupotina / A. Starčevića / parking kod Kapelice  13:00 - 13:30

Klis Megdan / ispred zgrade Općine 13:45 - 14:15

Klis Kosa / kod dućana Toni  14:30 – 15:00

Mravince / kod igrališta (kod parka) 15:15 – 15:45

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Kaštela

Kaštel Sućurac / autobusna stanica 13:30 - 14:00

Kaštel Gomilica / autobusna stanica ispod crkve 14:05 - 14:30

Kaštela Kambelovac / ispod Ribole 14:35 - 15:00

Kaštel Lukšić / autobusna stanica ispod škole  15:05 - 15:30

Kaštel Stari / autobusna stanica  iznad vatrogasaca  15:35 - 16:00

Kaštel Novi / autobusna stanica  16:05 - 16:30

Kaštela Štafilić / autobusna stanica 16:35 – 17:00

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Trogir – Seget

Seget / kod Općine  15:30 – 16:00

Trogir / Stari grad kod kamenog mosta - kafić "Korado"  16:15 - 16:45

Okrug Gornji  / kod crkve  Uzvišenje SV. Križa  17:00 – 17:30

Slatine, Put Porta – kod dječjeg igrališta 17:45 - 18:15

