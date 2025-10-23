Close Menu

Pogledajte impresivne prizore USS Geralda R. Forda pod zlatnim splitskim nebom

FOTO Predivno!

Split je ovih dana domaćin najvećem i najmodernijem američkom nosaču zrakoplova, USS Gerald R. Fordu, koji je uplovio u gradsku luku i izazvao veliki interes građana i turista. Impozantni brod, dugačak više od 330 metara i težak preko 100.000 tona, svojom veličinom dominira splitskim horizontom i postao je nova atrakcija grada pod Marjanom.

Od zlatnih zalazaka sunca do juga koji svom snagom udara o obalu, USS Gerald R. Ford doživljava sve faze splitske jeseni. Njegova golema paluba i moćne konture stvaraju upečatljiv prizor u izmjenama svjetla i vremenskih uvjeta od mirnih, bakrenih večeri do vjetrovitih dana kada valovi zapljuskuju obalu.

Upravo su te slike, moćnog broda u kontrastu s jesenskim nebom i dalmatinskim morem – ovjekovječene objektivom fotografa Gorana Leša.

