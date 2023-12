POGLEDAJTE BAKLJADU NAVIJAČA HAJDUKA DALEKO OD SPLITA Samo jednu želju imam...

Kazaljke se pomalo, ali neumitno pomiču prema naprijed, bliži se kraj i ove godine. Još malo pa ćemo otkinuti i zadnji list na kalendaru. Već nas pomalo obuzimaju sjećanja na protekle dane, događaje, pobjede i poraze, nade i strepnje. Hajduk je konačno jesenji prvak, Jadran i Mertojak bilježe uspjehe na domaćoj i međunarodnoj sceni, borci Marjana i Pit Bulla odnose pobjede na europskim i svjetskim razinama....

No istaknimo jedan specifičan sportski događaj koji se odigrao izvan Splita, u Ulcinju u kojem su se, po drugi put zaredom, okupili na druženju brojni bivši sportaši, prvenstveno nogometaši. Zašto je to posebno? Jedinstven je to slučaj izvan Splita i Hrvatske da gotovo cijeli grad doslovno živi, diše i voli Hajduka iz Splita.

U potvrdu tome, prenijet ćemo, u originalu, dio teksta koji je, u knjizi, ULCINJ ZA VJEČNOST, autora Zorana Poleksića iz Podgorice, još jednog istinskog zaljubljenika u Split, napisao umjesto pogovora, Mustafa Canka iz Ulcinja:

Fudbal se ovđe na organizovan način igra preko jednog stoljeća, a Hajduk iz Splita je uvijek imao najviše navijača. Čak su postojali lokalni povjerenici Bilih među kojima je posebno mjesto pripadalo najpoznatijem Afroulcinjaninu Rizu Šurli. I moji roditelji su bili hajdukovci, pa sam i ja, sa majčinim mlijekom posisao ljubav prema tom klubu. To je bio slučaj i sa Pavlom Pepđonovićem, i stotinama i hiljadama drugih ljudi u Ulcinju. A vrijedi istaći: Hajduk nije bio samo fudbalski tim, nego, prije svega, emocija, osjećanje, hajdučko srce. I to se najbolje zrcali upravo na Pavlovoj ličnosti (idejni začetnik skupa u Ulcinju, op.a.), koji je uz to dokazani humanista, sportski pregalac, uspješni poduzetnik, a posljednjih godina i živi na relaciji Ulcinj-Opatija via Split.

Naravno, duboke su naše povijesne veze sa Dalmacijom (Dolcigno in Dalmatia), posebno sa Dubrovnikom, ojačane tokom života u nekadašnjim zajedničkim državnim okvirima. Ulcinjski pomorci i trgovci sa čežnjom su govorili o ljepotama Dalmacije i osobinama Dalmatinaca. Dakle, ta velika ljubav prema Hajduku i Dalmaciji, potreba da se i na ovaj način istakne da Ulcinjani nijesu učestvovali u sramotnoj agresiji na hrvatski jug početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, želja za samopotvrđivanjem nakon što je ovaj grad decenijama, planski i sistematski bio zapostavljan od strane vlasti, bila je formula da Ivanova ulcinjska igra bude jedinstven regionalni događaj. I ona se mogla desiti samo u Ulcinju i niđe drugo, te silne energije i emocija, tih prekrasnih vibracija. Jer, one su plod duše ovog grada.

Ono što Ulcinjani očekuju, kao i mnogobrojni navijači diljem regije, Europe i Svijeta je toliko priželjkivana titula prvaka Hrvatske koja će se, nadamo se ostvariti kao najveća želja svih kojima je bila boja na srcu u Novoj 2024, uz nezaboravnu feštu na slavu i ponos Grada Splita.

A samo jednu želju imam moj živote ludi da Hajduk prvak bude cili Split poludi pivala je uz bakljadu i sinoć Torcida u srcu Slavonije u Donjem Miholjcu povodom promocije filma Ivanova igra marom povjerenika Martina Artukovića i uz voditelja programa legendarnog Branka Uvodića.

Na dobro Vam došlo Novo Lito.