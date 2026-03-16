Pogledajte adrenalinsku vožnju Hitne kroz ključne splitske 'čepove': Svaka sekunda je važna

Društvenim mrežama prije nekoliko dana munjevito se proširio video vožnje Hitne medicinske pomoći kroz Kaštela, točnije 'starom' ili 'donjom' cestom kroz sedam kaštela, kako ju od milja zovu mještani. Na TikToku smo potom naišli na video koji prikazuje izuzetno napetu i brzu vožnju ekipe hitne pomoći splitskim ulicama, koja je gotovo identična onoj u Kaštelima.

Jedina razlika je u glazbenoj podlozi koja dodatno pojačava napetost videa. Autor se ovog puta odlučio za stihove pjesme 'Srce Na Cesti' – Film & Jura Stublić, koja savršeno odgovara adrenalinskoj vožnji. Ta pjesma sigurno nije bez veze odabrana, baš poput vozača hitne, i ona ostavlja svoje srce na cesti, u svakom trenutku punom napetosti i odgovornosti.

Djelatnici Hitne medicinske pomoći svakodnevno reagiraju na pozive i kroz gust promet, često suočeni s mnoštvom prepreka i vozača koji se pokušavaju maknuti s puta, probijaju se do osoba kojima je hitno potrebna medicinska intervencija. Svaka sekunda je od presudne važnosti, a profesionalnost i preciznost ovih heroja jasno pokazuju koliko je njihov posao zahtjevan i koliko odgovornosti nosi svaki njihov potez.

Video prikazuje vožnju iz splitske bolnice do solinske širine. Krenuvši od splitskog rodilišta, vozilo prolazi Poljičkom cestom, zatim kroz Zbor narodne garde, preko nove rampe, nastavlja kroz Smokovik i sve do 'Širine', suočavajući se pritom s ključnim splitskim 'čepovima' i gužvama koje testiraju vještinu i strpljenje vozača. Svaki kilometar je borba sa vremenom, a profesionalnost ekipe hitne pomoći osigurava da život i zdravlje ljudi ostanu prioritet, bez obzira na prepreke.

- Ovo zaslužuje beneficirani staž. Hvala dragi vozači i osoblje hitne! - piše jedna korisnica TikToka.

- Uh, svaka čast vozaču - dodaje druga.

- Bog te blagoslovio prijatelju - piše treća..

- Al' voziš predobro i pametno . Svaka čast... - nižu se komentari.