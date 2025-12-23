Poginuo tvorac videoigara, Ferrarijem se zabio u betonsku ogradu

Vince Zampella, vizionarski developer videoigara i jedan od ključnih ljudi iza globalno popularne franšize "Call of Duty", poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u nedjelju poslijepodne. Nesreća se dogodila na autocesti Angeles Crest u južnoj Kaliforniji kada je Zampella izgubio kontrolu nad svojim Ferrarijem, piše NBC Los Angeles.

Tragična nesreća na planinskoj cesti

Prema izvješću Kalifornijske prometne policije (CHP), do nesreće je došlo oko 12:45 sati. Zampella je upravljao Ferrarijem 296 GTS, a neposredno nakon izlaska iz tunela na zavojitoj planinskoj cesti, vozilo je skrenulo s kolnika i udarilo u betonsku ogradu. Od siline udarca, suvozač je izbačen iz automobila, dok je Zampella ostao zarobljen u vozilu koje se potom zapalilo.

Nažalost, Zampella je preminuo na mjestu nesreće. Suvozač, čiji identitet još nije objavljen, preminuo je od zadobivenih ozljeda u bolnici. Jedan od svjedoka vlastima je predao videosnimku nesreće, no točne okolnosti koje su dovele do gubitka kontrole nad vozilom još se istražuju. Riječ je o sportskom automobilu s hibridnim V-6 motorom koji razvija više od 819 konjskih snaga.

Velikan gaming industrije

Vince Zampella (55) bio je cijenjeno ime i jedna od najutjecajnijih figura u industriji videoigara. Kao suosnivač studija Infinity Ward, bio je ključan u stvaranju megauspješne franšize "Call of Duty". Godine 2010. osnovao je Respawn Entertainment, studio koji je svijetu donio hitove poput "Titanfall", "Titanfall 2", "Apex Legends" i "STAR WARS Jedi: Fallen Order".

Njegov studio je 2017. godine preuzeo gigant EA, a Zampella je nastavio voditi Respawn. Također je bio na čelu tima EA studija sa sjedištem u Playa Visti, koji je odgovoran za popularnu franšizu "Battlefield".

Oproštaj od vizionara

Vijest o njegovoj smrti šokirala je gaming zajednicu. Gene Park, kritičar videoigara iz Washington Posta koji je osobno poznavao Zampellu, izjavio je: "Stvarno je znao stvarati priče i iskustva koja su pogađala srž ljudskog iskustva, bilo da je riječ o teroru, strahu, herojstvu. Mislim da je to stvarno uspio obuhvatiti kroz dizajn videoigara koje je stvarao."

"Bio je vrlo, vrlo skromna osoba. Bio je itekako svjestan utjecaja koji je imao na ljude i nikada to nije uzimao zdravo za gotovo", dodao je Park, prenosi Index.

Kompanija EA oglasila se službenim priopćenjem, nazvavši Zampellin utjecaj "dubokim i dalekosežnim".

"Ovo je nezamisliv gubitak, a naša su srca uz Vinceovu obitelj, njegove voljene i sve one koje je dotaknuo njegov rad", stoji u priopćenju. "Vinceov utjecaj na industriju videoigara bio je dubok i dalekosežan. Prijatelj, kolega, vođa i vizionarski kreator, njegov je rad pomogao oblikovati modernu interaktivnu zabavu i inspirirao milijune igrača i developera diljem svijeta. Njegovo će nasljeđe nastaviti oblikovati način na koji se igre stvaraju i kako se igrači povezuju generacijama koje dolaze."