Poginula je mlada navijačica Hajduka. Zbog toga se odgađa Bila noć

Navijače Hajduka pogodila je tužna vijest – u teškoj prometnoj nesreći na području Baške život je izgubila 21-godišnja Nicol Čačić, poznata navijačica splitskog kluba i članica Društva prijatelja Hajduka s otoka Krka.

Nesreća se dogodila prije četiri dana u večernjim satima. Prema policijskom izvješću, mlada vozačica je u zavoju izgubila nadzor nad automobilom, udarila u zaštitnu ogradu te se potom odbila u suprotni trak, gdje je došlo do izravnog sudara s autobusom. Nažalost, Nicol je preminula na mjestu nesreće.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Dragi prijatelji, članovi i simpatizeri,

Zbog tragičnog događaja na otoku Krku, u kojem je život izgubila naša draga Nicol Čačić, odgađamo održavanje Bile noći.

Nicol je bila naša članica, prijateljica i dio naše velike obitelji, i vjerujemo da je ovo jedina ispravna odluka u ovim teškim trenucima.

O novom terminu održavanja Bile noći obavijestit ćemo vas naknadno.

Do tada, naše misli i molitve su s Nicol i njezinom obitelji.

Draga naša Nicol, počivala u miru", poručili su iz DPH otok Krk.