PODSTRANA Postavljena nova javna rasvjeta u ulici Put Bana na Grbavcu

Projekt je realiziran s ciljem povećanja sigurnosti pješaka i vozila te unapređenja komunalne infrastrukture

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić obišao je sinoć dovršene radove na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici Put Bana na području Grbavca. Radovi su obuhvatili dionicu dugu oko 270 metara, na kojoj je postavljena nova, energetski učinkovita LED rasvjeta.

Projekt je realiziran s ciljem povećanja sigurnosti pješaka i vozila te unapređenja komunalne infrastrukture. Ugradnjom suvremenih LED rasvjetnih tijela osigurano je kvalitetnije i ravnomjernije osvjetljenje, uz istodobno smanjenje potrošnje električne energije i troškova održavanja.

podstrana rasvjeta 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Tijekom obilaska načelnik Dropuljić istaknuo je kako kontinuirana ulaganja u komunalnu infrastrukturu predstavljaju jedan od prioriteta Općine Podstrana, budući da izravno utječu na sigurnost i kvalitetu života mještana.

Mijo Dropuljić

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 47.000,00 eura s PDV-om. Općina Podstrana i dalje nastavlja s ulaganjima u projekte koji doprinose uređenju, sigurnosti i funkcionalnosti prostora.

