Podstrana osigurala skoro 700.000 eura. Evo što će se raditi nadomak Splita

U Zagrebu je danas održano svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju izgradnje i opremanja sportskih građevina za 2026. godinu, na kojem je sudjelovao i načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić.

Tom prilikom potpisani su ugovori o sufinanciranju izgradnje i opremanja Sportske dvorane hrvatskih branitelja u Podstrani, za koju je osigurano ukupno 690.000 eura bespovratnih sredstava od strane Ministarstva turizma i sporta. Riječ je o još jednom značajnom iskoraku u realizaciji ovog važnog projekta, koji će Podstrani donijeti modernu sportsku infrastrukturu namijenjenu djeci, mladima, sportašima i svim rekreativcima.

"Ovo je velika i važna vijest za našu općinu. Izuzetno sam sretan i ponosan što smo osigurali dodatna bespovratna sredstva za projekt Sportske dvorane hrvatskih branitelja, koji ima ogroman značaj za razvoj sporta i kvalitetu života u Podstrani. Nastavljamo raditi predano kako bismo našim mještanima osigurali što bolje uvjete za sport i rekreaciju", istaknuo je načelnik.

Dodao je kako će nova dvorana biti mjesto okupljanja, sportskih aktivnosti i novih uspjeha, ali i važan prostor za razvoj zdravih životnih navika kod djece i mladih. Načelnik je ovom prilikom zahvalio Vladi Republike Hrvatske, predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, kao i Ministarstvu turizma i sporta i ministru Tonču Glavini na kontinuiranoj podršci i prepoznavanju važnosti ulaganja u sportsku infrastrukturu.

Projekt izgradnje Sportske dvorane hrvatskih branitelja jedan je od ključnih infrastrukturnih projekata Općine Podstrana, a današnje potpisivanje ugovora dodatno potvrđuje njegovu uspješnu realizaciju i nastavak ulaganja u razvoj lokalne zajednice.