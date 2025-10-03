Podstrana čuva obiteljski budžet: Cijene vrtića ostaju nepromijenjene, sufinanciranje povećano

a 4. Sjednici Općinskog vijeća Općine Podstrana, održanoj u srijedu 01. listopada 2025. godine, izglasana je II. Izmjena i dopuna proračuna za 2025.g. Ovom odlukom osigurana su dodatna sredstva kojima se omogućuje zadržavanje dosadašnjih cijena boravka u dječjim vrtićima za roditelje, unatoč povećanju ekonomske cijene usluga.

Od srpnja 2025. povećan je iznos sufinanciranja svih programa u vrtićima. Za 10-satni jaslički program sufinanciranje je povećano za dodatnih 93 eura mjesečno te sada iznosi 350 eura po djetetu. Kod 8 i 10-satnih vrtićkih programa iznos sufinanciranja povećan je za 51 euro, čime je ukupni iznos sufinanciranja dosegao 304 eura. Sufinanciranje za 6-satni i 5-satni program povećano je za 24, odnosno 28 eura, tako da sada iznosi 210 eura za 6-satni i 214 eura za 5-satni program.

Ovim povećanjima razlika u stvarnoj cijeni boravka djece u vrtićima u cijelosti se pokriva iz općinskog proračuna, čime cijene koje roditelji plaćaju ostaju nepromijenjene. Za vrtiće se godišnje izdvaja oko 1.974.000 eura.

Općina Podstrana je najmlađa općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji i kontinuirano ulaže u demografske i socijalne mjere usmjerene na rasterećenje obiteljskog budžeta te, na taj način, pomaže stanovnicima podnijeti visoke troškove odgoja i obrazovanja djece.

Neke od mjera koje se kontinuirano provode u Podstrani:

Za svako novorođeno dijete u Podstrani roditelji dobivaju poklon od općine u obliku novčane naknade koja se isplaćuje u različitim iznosima, ovisno o broju djece u obitelji – od 500 eura za prvorođeno, pa sve do tisuću eura za četvrto dijete, uz daljnje povećanje za svako sljedeće dijete.

Općina Podstrana je među prvima prepoznala potrebu za financiranjem pomoćnika za djecu s posebnim potrebama u vrtićima i stručnih djelatnika. Trenutno financiramo 15 pomoćnika za djecu s posebnim potrebama i jednog stručnog djelatnika. U ovu svrhu osigurana su sredstva od 285.000 eura.

Ove godine kao i svake, Općina Podstrana je osigurala kupnju dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice, zbirke, radne kutije i sl.) svim osnovnoškolcima čija vrijednost iznosi oko 110.000 eura.

Općina Podstrana sufinancira i cjelodnevni boravak djece u osnovnoj školi u mjesečnom iznosu od 60 eura po djetetu te besplatan javni prijevoz osnovnoškolcima koji pohađaju izvannastavne aktivnosti.

Za srednjoškolce sa područja Podstrane je osiguran besplatan javni prijevoz, dok je Splitsko-dalmatinska županija ove godine osigurala sredstva za sufinanciranje kupnje udžbenika roditeljima srednjoškolaca iznosom od 200 eura po učeniku.

Ulaganje u studentske stipendije i dalje je jedan od prioriteta Općine tako da je u akademskog godini 2024./2025. dodijeljeno ukupno 102 stipendije. Poseban naglasak je stavljen na deficitarna zanimanja te je za njih odobreno 43 stipendije, 55 za ostala zanimanja i 4 stipendije za srednjoškolce, iznosima od 70 eura do 160 eura mjesečno, ovisno o ostvarenom prosjeku u prethodnoj godini. U tu svrhu izdvojili smo oko 100.000 eura.

Općina Podstrana sufinancira i prijevoz stanovnicima Gornje Podstrane te se za navedeno izdvaja oko 33.000 eura godišnje.

Prijevozniku Promet d.o.o. se za pokazne karte (osnovnoškolcima, studentima, umirovljenicima itd.) i za sufinanciranje netto financijskog učinaka u ovoj godini do sada uplatilo oko 387.000 eura.

"Svim ovim mjerama Općina Podstrana aktivno doprinosi ublažavanju financijskog pritiska na obitelji, ulažući u obrazovanje, mobilnost i socijalnu podršku. Takvom politikom namjeravamo nastaviti i u budućnosti, jer snažna i stabilna zajednica počiva na brizi za njezine najmlađe i za obitelji koje u njoj žive", kazao je načelnik općine Podstrana Mijo Dropuljić.