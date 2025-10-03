Podstrana čuva obiteljski budžet: Cijene vrtića ostaju nepromijenjene, sufinanciranje povećano

a 4. Sjednici Općinskog vijeća Općine Podstrana, održanoj u srijedu 01. listopada 2025. godine, izglasana je II. Izmjena i dopuna proračuna za 2025.g. Ovom odlukom osigurana su dodatna sredstva kojima se omogućuje zadržavanje dosadašnjih cijena boravka u dječjim vrtićima za roditelje, unatoč povećanju ekonomske cijene usluga.
Od srpnja 2025. povećan je iznos sufinanciranja svih programa u vrtićima. Za 10-satni jaslički program sufinanciranje je povećano za dodatnih 93 eura mjesečno te sada iznosi 350 eura po djetetu. Kod 8 i 10-satnih vrtićkih programa iznos sufinanciranja povećan je za 51 euro, čime je ukupni iznos sufinanciranja dosegao 304 eura. Sufinanciranje za 6-satni i 5-satni program povećano je za 24, odnosno 28 eura, tako da sada iznosi 210 eura za 6-satni i 214 eura za 5-satni program.
Ovim povećanjima razlika u stvarnoj cijeni boravka djece u vrtićima u cijelosti se pokriva iz općinskog proračuna, čime cijene koje roditelji plaćaju ostaju nepromijenjene. Za vrtiće se godišnje izdvaja oko 1.974.000 eura.
Općina Podstrana je najmlađa općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji i kontinuirano ulaže u demografske i socijalne mjere usmjerene na rasterećenje obiteljskog budžeta te, na taj način, pomaže stanovnicima podnijeti visoke troškove odgoja i obrazovanja djece.
Neke od mjera koje se kontinuirano provode u Podstrani:
- Za svako novorođeno dijete u Podstrani roditelji dobivaju poklon od općine u obliku novčane naknade koja se isplaćuje u različitim iznosima, ovisno o broju djece u obitelji – od 500 eura za prvorođeno, pa sve do tisuću eura za četvrto dijete, uz daljnje povećanje za svako sljedeće dijete.
- Općina Podstrana je među prvima prepoznala potrebu za financiranjem pomoćnika za djecu s posebnim potrebama u vrtićima i stručnih djelatnika. Trenutno financiramo 15 pomoćnika za djecu s posebnim potrebama i jednog stručnog djelatnika. U ovu svrhu osigurana su sredstva od 285.000 eura.
- Ove godine kao i svake, Općina Podstrana je osigurala kupnju dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice, zbirke, radne kutije i sl.) svim osnovnoškolcima čija vrijednost iznosi oko 110.000 eura.
- Općina Podstrana sufinancira i cjelodnevni boravak djece u osnovnoj školi u mjesečnom iznosu od 60 eura po djetetu te besplatan javni prijevoz osnovnoškolcima koji pohađaju izvannastavne aktivnosti.
- Za srednjoškolce sa područja Podstrane je osiguran besplatan javni prijevoz, dok je Splitsko-dalmatinska županija ove godine osigurala sredstva za sufinanciranje kupnje udžbenika roditeljima srednjoškolaca iznosom od 200 eura po učeniku.
- Ulaganje u studentske stipendije i dalje je jedan od prioriteta Općine tako da je u akademskog godini 2024./2025. dodijeljeno ukupno 102 stipendije. Poseban naglasak je stavljen na deficitarna zanimanja te je za njih odobreno 43 stipendije, 55 za ostala zanimanja i 4 stipendije za srednjoškolce, iznosima od 70 eura do 160 eura mjesečno, ovisno o ostvarenom prosjeku u prethodnoj godini. U tu svrhu izdvojili smo oko 100.000 eura.
- Općina Podstrana sufinancira i prijevoz stanovnicima Gornje Podstrane te se za navedeno izdvaja oko 33.000 eura godišnje.
- Prijevozniku Promet d.o.o. se za pokazne karte (osnovnoškolcima, studentima, umirovljenicima itd.) i za sufinanciranje netto financijskog učinaka u ovoj godini do sada uplatilo oko 387.000 eura.
"Svim ovim mjerama Općina Podstrana aktivno doprinosi ublažavanju financijskog pritiska na obitelji, ulažući u obrazovanje, mobilnost i socijalnu podršku. Takvom politikom namjeravamo nastaviti i u budućnosti, jer snažna i stabilna zajednica počiva na brizi za njezine najmlađe i za obitelji koje u njoj žive", kazao je načelnik općine Podstrana Mijo Dropuljić.