Podignuta optužnica za palež Vjesnika. Jedan 18-godišnjak istraživao kako dobiti BiH državljanstvo

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka zbog izazivanja požara u zgradi Vjesnika u studenom 2025.

Kako se navodi u priopćenju, na teret im se stavlja teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 1. u vezi s člankom 215. stavak 1. Kaznenog zakona.

"Podignutom optužnicom okrivljenici se terete da su 17. studenog 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, zajedno i dogovorno postupali, na način da je na 15. katu zgrade, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije i zapaljeni papir vratio u kartonsku kutiju.

Uslijed takvog postupanja došlo je do ubrzanog širenja vatre te do požara više katova zgrade koja je u potpunosti uništena, čime su prouzročili materijalnu štetu velikih razmjera.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu u optužnici je predložilo sudu produljenje istražnog zatvora u domu protiv obojice okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela", pripćeno je.