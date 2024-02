PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV SEKSUALNOG PREDATORA Stavljao oglase za hostese, pa ih napastovao

Podignuta je optužnica protiv seksualnog predatora Tonija (44) koji je bludničio nad hostesama koje je htio angažirati za različite poslove, javlja Danica.

Prema optužnici, on je u prosincu 2019. godine u Zagrebu u osobnom automobilu, “u cilju zadovoljenja spolnog nagona, djevojku na mjestu suvozača ničim izazvan uhvatio za dojku, a nakon što ga je odgurnula nastavio ju je dirati po bedrima sve dok mu nije maknula ruku, a on se dirao po spolovilu”.

Potom je tijekom veljače 2020. u Zagrebu, na parkiralištu kod McDonald’sa, u automobilu, u cilju zadovoljenja spolnog nagona, tijekom razgovora s drugom djevojkom odjednom uzeo njezinu ruku i stavio je na svoje ukrućeno spolovilo, na što se ista prestrašila i povukla ruku”.

Tužitelji Tonija terete za počinjenje bludnih radnji te za njega traže godinu dana uvjetnog zatvora. On je tijekom istrage sve opovrgnuo navodeći kako se bavio organizacijom proslava za koje je angažirao hostese.

Toni: Nije istina!

“No, netočno je da bih i jednu od njih dirao na način kako mi se stavlja na teret u optužnici. Povremeno sam imao i čistačice u stanu gdje boravi ponekad, no ne sjećam se imena čistačica”, izjavio je on.

Prva djevojka iz optužnice rekla je kako je htjela dodatno zaraditi kao hostesa pa mu se javila na preporuku nekih djevojaka.

“Odradila sam tri angažmana, i to dva puta u klubu „Opera“ i jednom u klubu „BBS-u“. Svaki puta bih dobila novac na ruke nakon posla, 200 do 300 kuna po večeri. Nakon toga više nisam htjela za njega raditi jer je bio vrlo neugodan”, ispričala je.

Nakon nasrtaja u automobilu u prosincu 2019. godine odlučila je da je dosta.

Oglas za hostese

“On se gotovo svaki put za vrijeme našeg susreta, pa i taj zadnji put u autu, stalno dirao po spolovilu, zbog toga i jesu susreti s njim bili jezivi. Tada sam odlučila prekinuti svaki kontakt s njim i blokirati ga.

Poslije sam na Facebooku u grupi za hostese vidjela upozorenje jedne djevojke svim curama za njega. Onda su cure napravile grupu za njega te su opisivala svoja negativna iskustva. Pročitala sam da je radio svakakve bljuvotine.

U toj grupi je bilo jako puno cura koje su pisale grozne stvari o njemu. Sada ta grupa ima 23 člana, a neke djevojke su izašle, bilo ih je preko 30-ak. Jedna ili dvije djevojke su čak pisale da ih je silovao“, svjedočila je žrtva.

"Odmah mi se počeo nabacivati"

Druga djevojka, studentica, otkrila je kako je na Facebooku vidjela oglase za hostese pa je kontaktirala tu osobu. Kasnije su se našli na parkiralištu McDonald’sa na Krugama.

“Kad sam sjela u njegov auto misleći da ćemo razgovarati o poslu, odmah mi se počeo “nabacivati”, govoreći mi kako imam lijepu kosu, lijepe obrve, nokte. U jednom trenutku uzeo je moju ruku, gledao nokte i stavio je na svoje spolovilo koje je bilo ukrućeno.

Prestrašila sam se, povukla ruku i nakon toga on je nastavio pričati kao da se ništa nije dogodilo i u jednom trenutku on je upalio automobil, napravio par krugova i stao na drugi obližnji parking i onda mi se ponovo nastavio “nabacivati”, pokušao me je poljubiti.

Vidjela sam da kreće prema meni, izmakla sam se, a on je i dalje navaljivao. Govorila sam da to ne želim. Ostavio me je na obližnjoj autobusnoj stanici”, rekla je druga djevojka.

Treća djevojka tijekom istrage je svjedočila kako je kod Tonija radila kao čistačica te ga je “više puta vidjela kako se neprimjereno ponaša, pa i u mojoj prisutnosti”.

Tužitelji za Tonija zbog dva kaznena djela bludnih radnji traže godinu dana uvjetnog zatvora. Optužnica je nepravomoćna.